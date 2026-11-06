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LIMBIATE – Quindici grandi ipermercati della rete ex Carrefour passeranno in gestione al Gruppo Tosano, con la possibilità di un successivo acquisto. È la novità annunciata giovedì 5 novembre da NewPrinces, il gruppo che ha acquisito Carrefour Italia. Ma cosa succederà al Carrefour di Limbiate? Il punto vendita potrebbe essere coinvolto nell’operazione, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Il comunicato diffuso dall’azienda, infatti, non contiene l’elenco dei 15 ipermercati interessati. A indicare Limbiate tra le possibili sedi è il sito specializzato Alimentando, che venerdì 6 novembre ha pubblicato una lista di località che potrebbero rientrare nell’accordo. Tra queste figurano anche Paderno Dugnano, Carugate, Giussano e Gallarate.

L’accordo sottoscritto tra GS, controllata di NewPrinces, e Nova Retail, società del Gruppo Tosano, prevede inizialmente l’affitto di 15 grandi superfici commerciali per cinque anni, con successive opzioni di acquisto. Nell’operazione rientrano anche 13 immobili di proprietà di GS. Il valore contrattuale complessivo potenziale raggiunge i 453 milioni di euro, nel caso in cui vengano completate tutte le fasi previste.

I punti vendita coinvolti generano attualmente un fatturato annuo di circa 500 milioni di euro, pari al 14% dei ricavi complessivi di GS. L’obiettivo dichiarato da NewPrinces è quello di riorganizzare la rete commerciale, affidando le grandi superfici a un operatore specializzato come Tosano e concentrando gli investimenti futuri sui supermercati di dimensioni più contenute e sui negozi GS Express.

Per Limbiate restano quindi diverse domande aperte. Il Carrefour sarà tra i 15 ipermercati destinati a cambiare gestione? Se sì, quando avverrà il passaggio e quale insegna verrà adottata? Sono interrogativi ai quali, per il momento, il comunicato ufficiale non fornisce risposte.

L’operazione, inoltre, non è ancora definitivamente efficace: il trasferimento delle attività è subordinato ad alcune condizioni, comprese quelle relative all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Un primo appuntamento per conoscere ulteriori dettagli è fissato per martedì 10 novembre, quando NewPrinces illustrerà l’accordo agli investitori e agli analisti. Resta da capire se in quell’occasione saranno resi noti anche i nomi dei 15 ipermercati coinvolti e, soprattutto, se tra questi ci sarà Limbiate.

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