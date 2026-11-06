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MILANO – Dopo il passaggio a NewPrinces, finora quasi invisibile agli occhi dei clienti, arriva una nuova operazione. Non si conoscono ancora i punti vendita coinvolti. I sindacati chiedono un incontro urgente e confermano lo stato di agitazione.

Nei mesi scorsi, probabilmente, molti clienti Carrefour non si sono nemmeno accorti del cambio di proprietà. Il passaggio al gruppo NewPrinces, infatti, non aveva modificato granché nella vita quotidiana dei supermercati: le insegne Carrefour erano rimaste al loro posto e, almeno agli occhi dei consumatori, c’era stata una sostanziale continuità commerciale.

Ora, però, potrebbe cambiare qualcosa di più concreto. NewPrinces ha annunciato un accordo con il Gruppo Tosano per la gestione di 15 ipermercati, con successive possibilità di acquisto. Un’operazione dal valore potenziale di 453 milioni di euro.

E in Lombardia cosa succederà? Per il momento non si sa. Carrefour è presente da decenni nella regione, con diversi ipermercati molto conosciuti, ma il comunicato aziendale non indica quali punti vendita siano interessati.

La curiosità è inevitabile. Cambieranno le insegne? Che cosa troveranno i clienti entrando nei supermercati? Potrebbe persino tornare il nome Euromercato, storico marchio della grande distribuzione del quale l’accordo prevede la possibilità di utilizzo. Tosano, del resto, ha un modello commerciale diverso da quello Carrefour. Il gruppo veneto ha costruito la propria crescita puntando sui grandi ipermercati, su assortimenti molto ampi, prezzi competitivi ed elevati volumi di vendita, con una particolare attenzione al settore alimentare. Per i consumatori potrebbe quindi cambiare non soltanto l’insegna, ma anche il modo di fare la spesa.

E se per i clienti la novità suscita soprattutto curiosità, per chi lavora negli ipermercati le domande sono altre: quale sarà l’impatto occupazionale dell’operazione? Quali punti vendita passeranno di mano e con quali tempi? E soprattutto, come cambierà il lavoro dei dipendenti?

A intervenire sono Massimo Aveni, della Segreteria regionale UILTuCS Lombardia, e Roberto Ciccarelli, funzionario della stessa organizzazione.

«La notizia ha sorpreso anche le nostre strutture sindacali nazionali. Non è la prima volta che apprendiamo dalla stampa decisioni aziendali importanti senza un confronto preventivo. Proprio per questo Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS hanno chiesto un incontro urgente per l’11 novembre, confermando lo stato di agitazione già proclamato in precedenza».

Nella lettera inviata a NewPrinces, le tre organizzazioni ricordano infatti che, dopo una precedente fase di tensione, l’azienda si era impegnata a ripristinare un corretto sistema di relazioni sindacali. Un impegno che, alla luce dell’ultimo annuncio, i sindacati ritengono non adeguatamente rispettato.

Sul fronte occupazionale, Aveni e Ciccarelli non nascondono le preoccupazioni, ma invitano alla prudenza.

«Valutare oggi le possibili ricadute occupazionali sull’intera rete Carrefour è certamente complesso, ma al momento non abbiamo elementi concreti che facciano pensare a riduzioni dell’occupazione e sarebbe sbagliato alimentare allarmismi».

Accanto alla tenuta occupazionale, una delle questioni da approfondire sarà quella delle condizioni di lavoro e delle possibili conseguenze del nuovo modello distributivo. «I modelli commerciali non sono tutti uguali. Tosano, per esempio, è particolarmente concentrato sul settore alimentare e sarà importante capire che cosa accadrà agli altri reparti, soprattutto a quelli non alimentari. Dovremo poi verificare gli effetti sugli organici, sugli orari, sui carichi di lavoro e sulle condizioni contrattuali. Perché mantenere i posti di lavoro è fondamentale, ma conta anche come si lavora».

C’è poi un ulteriore interrogativo che riguarda le gallerie commerciali, spesso parte integrante dei grandi complessi che ospitano gli ipermercati. «Non sappiamo ancora se e in quale misura le gallerie commerciali siano coinvolte nell’operazione. È un aspetto da chiarire, perché attorno a queste strutture ruotano numerose altre attività, con propri lavoratori e differenti gestioni. Anche per questo sarà necessario comprendere esattamente il perimetro dell’accordo e le prospettive per i complessi commerciali».

L’incontro richiesto per l’11 novembre potrebbe fornire le prime risposte. Nel frattempo, tra clienti incuriositi e lavoratori in attesa di chiarimenti, resta da capire quali ipermercati cambieranno davvero volto e quali conseguenze porterà questa nuova fase della grande distribuzione.

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