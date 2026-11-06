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CASTIGLIONE OLONA – Prosegue fino a domenica 8 novembre, negli spazi dell’ex Sala Consiliare di piazza Garibaldi, nel centro storico di Castiglione Olona, la mostra personale di Flavio Pamio dal titolo “Contrapposizione visiva”. L’esposizione, inaugurata sabato 31 ottobre e patrocinata dal Comune, propone una selezione di acquerelli su carta dedicati al paesaggio.

Le opere dell’artista si caratterizzano per una ricerca pittorica basata sulla semplificazione delle forme, dei colori e dei dettagli, fino a raggiungere l’essenza della luce e delle atmosfere rappresentate. Un percorso che Pamio definisce «pittura destrutturata», nel quale macchie, sfumature e cromatismi danno vita a paesaggi visionari.

«La mia pittura può essere un brano di musica jazz, miscelata da pochi colori come un brano di musica blues, fatta di tre accordi», spiega l’artista, descrivendo il proprio approccio creativo.

La mostra ha già richiamato visitatori nei primi giorni di apertura e sarà ancora accessibile al pubblico nel fine settimana.

Gli orari di apertura: giovedì 5 e venerdì 6 novembre dalle 15 alle 19; sabato 7 e domenica 8 novembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero.

L’appuntamento è dunque all’ex Sala Consiliare di piazza Garibaldi, nel centro storico di Castiglione Olona, per scoprire le opere di Flavio Pamio e il suo particolare linguaggio artistico.

06112026