Groane

CESANO MADERNO – Tornerà al suo posto domenica 8 novembre, alle 16.30, il Crocifisso della rotonda tra via Friuli e la salita al Biulè, distrutto da un incendio la mattina di Pasqua. Grazie a una raccolta fondi spontanea promossa dai cittadini, il simbolo religioso, presente in quel luogo da circa cinquant’anni, è stato ricostruito e sarà nuovamente collocato nella sua posizione storica.

Ad annunciarlo è il sindaco Gianpiero Bocca, che ricorda l’emozione e la preoccupazione suscitate dall’episodio. All’epoca il primo cittadino aveva invitato alla prudenza, sottolineando come non vi fossero elementi sufficienti per stabilire con certezza le cause dell’incendio. Aveva inoltre evidenziato la solidarietà e il rispetto manifestati dalle diverse comunità del quartiere. «Non si tratta soltanto di ricollocare un simbolo presente da circa cinquant’anni in un luogo caro a tanti cesanesi – spiega Bocca – È un modo per custodire la memoria del nostro territorio e dimostrare che, di fronte a un episodio che ci ha colpiti, sappiamo reagire con partecipazione, rispetto e spirito di comunità». Il sindaco sottolinea anche l’importanza di mantenere vive le tradizioni locali, nel segno del rispetto reciproco e della convivenza tra le diverse comunità cittadine.

L’appuntamento è dunque per domenica 8 novembre, alle 16.30, alla rotonda tra via Friuli e la salita al Biulè, per un momento pubblico che segnerà la restituzione del Crocifisso alla città.

06112026