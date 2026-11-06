Eventi

CISLAGO – Una cerimonia partecipata, con gli studenti tra i protagonisti, per ricordare i caduti e riflettere sui valori della pace, della libertà e dell’unità nazionale. Anche Cislago ha celebrato mercoledì 4 novembre la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con un momento commemorativo al Monumento ai Caduti, preceduto dal corteo lungo le vie del paese. Alla manifestazione hanno preso parte i bambini e i ragazzi dell’istituto comprensivo Aldo Moro, le autorità, le forze dell’ordine, il Corpo musicale Santa Cecilia, la protezione civile, le associazioni combattentistiche e d’arma e numerosi cittadini.

Particolarmente significativo il messaggio rivolto dal sindaco alle nuove generazioni, invitate a custodire la memoria di chi ha sacrificato la propria vita e a tradurre i valori della convivenza e del rispetto in gesti concreti nella vita quotidiana.

Di seguito il testo diffuso dall’amministrazione comunale sull’intervento del sindaco Stefano Calegeri.

Oggi Cislago si è riunita per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, rendendo omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e l’unità del nostro Paese.

Una giornata di memoria, ma soprattutto un’occasione per riflettere sul valore della pace, della libertà e della responsabilità che ciascuno di noi ha verso la propria comunità. Nel suo intervento, il sindaco si è rivolto in particolare ai bambini e ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro, ricordando che dietro ogni nome inciso sul Monumento ai Caduti c’era un giovane con i suoi sogni, i suoi affetti e un futuro che la guerra ha spezzato.

«Ricordare la guerra non vuol dire amarla. Vuol dire esattamente il contrario: imparare quanto dolore porta, per scegliere sempre la pace».

Parole che assumono un significato ancora più profondo oggi, mentre in tante parti del mondo ci sono bambini che vivono ogni giorno ciò che per noi è difficile persino immaginare: la paura delle bombe, la distruzione delle proprie case, l’incertezza del domani.

La pace non è qualcosa che possiamo dare per scontato. Si costruisce ogni giorno, anche attraverso i piccoli gesti, aiutando chi è in difficoltà, scegliendo il dialogo anziché lo scontro, rispettando gli altri e prendendoci cura di ciò che appartiene a tutti.

Perché, come ha ricordato il sindaco, le nostre scuole, i parchi, le strade e i monumenti non sono beni di nessuno: sono patrimonio di tutti, la nostra casa comune. Rispettarli significa anche riconoscere il valore di quanto le generazioni che ci hanno preceduto hanno costruito e difeso.

Essere uniti non significa essere tutti uguali o pensarla allo stesso modo. Significa saper convivere nelle differenze, avere il coraggio di esprimere le proprie idee, anche con forza, senza mai perdere il rispetto per le persone e per il bene comune.

«È questa la differenza tra chi urla più forte e chi vuole davvero cambiare le cose». Particolarmente significativa è stata la presenza dei nostri studenti, protagonisti di una commemorazione che vuole essere molto più di una ricorrenza istituzionale. Camminare insieme per le vie del paese, ritrovarsi davanti al Monumento ai Caduti accanto alle associazioni e alle generazioni che ci hanno preceduto significa vivere la memoria, non soltanto studiarla. Perché il ricordo non si conserva da solo, ha bisogno di essere custodito, raccontato e trasmesso. E saranno proprio i nostri ragazzi a portarlo avanti. Un sincero ringraziamento alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ai docenti e a tutti i nostri studenti, al Corpo musicale Santa Cecilia, alla Protezione Civile, alle associazioni combattentistiche e d’arma, alle autorità e a tutti i cittadini che hanno condiviso questo importante momento di comunità. «La memoria non è nostalgia, non è un rito da ripetere ogni anno per abitudine. La memoria è una responsabilità».

06112026