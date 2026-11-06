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BUSTO ARSIZIO – Dieci anni alla guida di Busto Arsizio, oltre quarant’anni di impegno politico e una presenza costante nel dibattito pubblico del Varesotto, con legami importanti anche con Saronno. È morto oggi, venerdì 6 novembre, Gigi Farioli, 70 anni, ex sindaco di Busto Arsizio e consigliere regionale lombardo. Era ricoverato da quasi tre mesi all’ospedale cittadino. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate a causa di un’infezione ed era stato trasferito in terapia intensiva.

I funerali si terranno domani, sabato 7 novembre, alle 15.30 nella Basilica di San Giovanni a Busto Arsizio. Per la giornata sarà proclamato il lutto cittadino. La camera ardente sarà allestita al Tempio Civico dalle 13.30 di sabato. Già da oggi, venerdì 6 novembre, alle 15.30 sarà possibile rendere omaggio alla salma nella casa funeraria Mismirigo di viale Sicilia 5.

Nato nel 1956, Farioli aveva iniziato il suo percorso politico nel Partito Liberale Italiano, entrando nel consiglio comunale di Busto Arsizio nel 1985. Dieci anni più tardi era stato eletto in Regione Lombardia, dove aveva ricoperto due mandati, diventando anche capogruppo di Forza Italia. Nel 2006 era arrivata l’elezione a sindaco di Busto Arsizio, incarico mantenuto fino al 2016, per due mandati consecutivi.

Una lunga carriera politica che aveva incrociato più volte anche Saronno. Nel 2022 Farioli aveva aderito a “L’Italia c’è”, il movimento promosso dal parlamentare saronnese Gianfranco Librandi. Un percorso che aveva rafforzato i rapporti politici tra esponenti delle due città. Nel 2023 si era poi candidato alle elezioni regionali nella stessa lista che comprendeva anche l’ex vicesindaco saronnese Anna Lisa Renoldi e Giuseppe Licata.

Tra i suoi interventi più significativi per il territorio saronnese anche quello sul futuro dell’ospedale di Saronno. Nell’agosto 2023 Farioli aveva proposto di ripensare l’organizzazione sanitaria del territorio, mettendo in discussione la permanenza del presidio saronnese nell’Asst Valle Olona e invitando a superare i confini provinciali nella programmazione ospedaliera.

Farioli lascia il ricordo di un protagonista della vita pubblica bustocca, la cui attività aveva attraversato anche il Saronnese, tra campagne elettorali, rapporti personali e confronti sui servizi fondamentali per il territorio.