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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 5 novembre, ci sono l’incendio scoppiato in un locale tecnico dell’ospedale di Saronno, la protesta contro le telefonate commerciali insistenti e la serata speciale organizzata al Santuario. Interesse anche per la partecipazione dell’assessore Matteo Fabris alla No Exhibition di Torino, con la fascia tricolore della città.

Quattro chiamate commerciali tra le 8 e le 10, tutte legate a proposte di forniture energetiche alternative a Enel. È la segnalazione condivisa da un cittadino sui gruppi social dedicati a Saronno, che ha raccolto numerose testimonianze di utenti alle prese con telefonate indesiderate e contatti ripetuti durante la giornata. Il problema riguarda soprattutto le offerte di luce e gas, ma anche telefonia e altri servizi. Tra gli strumenti a disposizione dei cittadini c’è il Registro pubblico delle opposizioni, che consente di opporsi alle chiamate di telemarketing, pur con alcune eccezioni.

Allarme poco prima delle 7 di giovedì 5 novembre per un incendio sviluppatosi in un locale tecnico del Padiglione Rosso dell’ospedale di Saronno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati da squadre arrivate da Como, e i carabinieri. In via precauzionale sono stati evacuati quattro pazienti, tra cui una persona ricoverata in rianimazione. Le fiamme sono state spente e l’area messa in sicurezza. Non risultano feriti o intossicati; restano da chiarire le cause del rogo e l’entità dei danni.

Sabato 7 novembre torna al Santuario di Saronno l’iniziativa Fratelli tutti, nella bellezza, una serata che unisce convivialità, musica e arte. Il programma comincia alle 19 nel Chiostro, con la polenta con bruscitt e formaggio proposta dal Gruppo Alpini di Origgio. Alle 20.45 spazio alla rappresentazione musicale Laudate, a cura de I Poeti Cantori, mentre alle 22 è prevista una visita notturna al Concerto degli Angeli e al Museo del Santuario, accompagnata dal professor Sergio Beato. Il ricavato sosterrà i progetti sociali della Cooperativa Colombara e della Fondazione Ba.Co.

L’assessore Matteo Fabris ha rappresentato ufficialmente Saronno alla No Exhibition, iniziativa dedicata alla visibilità e all’inclusione che si è svolta a Torino il 29 e 30 ottobre. La manifestazione ha riunito artisti, associazioni e realtà sociali italiane, greche e francesi. Il territorio saronnese era presente anche grazie alla collaborazione tra la cooperativa sociale Il Granello Don Luigi Monza e la Sartoria Angela. Nel 2027 sarà proprio Saronno a ospitare la Giornata del NO, raccogliendo il testimone da Torino con un appuntamento dedicato all’inclusione, alla partecipazione e ai diritti delle persone con disabilità.

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