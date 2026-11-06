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LOMAZZO – Può la parola raccontare la forza di una scultura? Può il teatro avvicinarci all’universo creativo di un artista? Da queste suggestioni nasce il contributo dell’associazione culturale Helianto alle celebrazioni per il centenario della nascita di Francesco Somaini (1926–2005), uno dei grandi protagonisti della scultura italiana del Novecento, profondamente legato alla città di Lomazzo. Sabato 7 novembre, alle 18, nella suggestiva cornice dell’Ex Asilo Garibaldi, in Piazza IV Novembre a Lomazzo, Helianto proporrà un reading teatralizzato dedicato alla figura e all’universo espressivo di Francesco Somaini, accompagnando il pubblico in un percorso fatto di parole, suggestioni e interpretazioni.

L’iniziativa si inserisce nell’evento conclusivo della rassegna multidisciplinare “Un’eredità viva a Lomazzo. Francesco Somaini 1926–2005”, promossa dal Comune di Lomazzo in collaborazione con la Fondazione Somaini, che da luglio a novembre ha coinvolto associazioni, artisti e realtà culturali del territorio in un articolato programma di eventi.

Quando la parola incontra la scultura

Il reading di Helianto nasce dal desiderio di esplorare la dimensione più umana e poetica dell’esperienza artistica di Somaini, dando voce alle suggestioni che attraversano la sua ricerca. Un percorso teatrale nel quale la parola diventa strumento per evocare immagini, emozioni e riflessioni, invitando il pubblico a guardare oltre la materia e le forme, per avvicinarsi al pensiero e alla sensibilità dell’artista. La proposta si inserisce pienamente nella vocazione di Helianto: promuovere la cultura attraverso il teatro, la letteratura, la musica e il dialogo tra le diverse forme artistiche, valorizzando occasioni di incontro e partecipazione.

Una mostra fotografica per raccontare l’artista al lavoro

Il reading accompagnerà l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Francesco Somaini, curata dall’Associazione Culturale Lomazzo Giovanni Paolo II. L’esposizione raccoglie una selezione di fotografie realizzate dal lomazzese Sergio Palazzi, che ebbe l’opportunità di seguire da vicino il lavoro dello scultore. Gli scatti restituiscono un ritratto intenso dell’artista nel suo ambiente creativo, documentando il rapporto con la materia e la forza espressiva della sua ricerca. Il vernissage sarà introdotto dai saluti istituzionali della sindaca Paola Molteni, della Fondazione Somaini e dell’Associazione Culturale Lomazzo Giovanni Paolo II. A seguire, il reading teatralizzato a cura di Helianto offrirà un’ulteriore chiave di lettura dell’opera e della personalità dell’artista.

Un progetto culturale che valorizza il territorio

La partecipazione di Helianto rappresenta un ulteriore momento di collaborazione con il Comune di Lomazzo nell’ambito di un progetto che ha saputo mettere in relazione linguaggi artistici differenti e coinvolgere numerose realtà culturali locali. La rassegna dedicata a Francesco Somaini ha infatti trasformato il centenario della nascita dell’artista in un’occasione di partecipazione collettiva, attraverso spettacoli, laboratori, installazioni, performance e iniziative aperte alla cittadinanza. Un percorso che testimonia come la cultura possa diventare un terreno comune di incontro, dialogo e valorizzazione della memoria artistica del territorio.

Francesco Somaini: un artista oltre i confini

Nato a Lomazzo nel 1926 e scomparso a Como nel 2005, Francesco Somaini è stato uno dei maggiori esponenti della scultura italiana del secondo Novecento. Dopo la formazione all’Accademia di Brera, ha sviluppato una ricerca artistica di respiro internazionale, caratterizzata dal dialogo tra scultura, architettura e spazio urbano. Le sue opere, presenti in Italia e all’estero, testimoniano una continua sperimentazione sulle forme, sulla materia e sul rapporto tra arte e ambiente. A cento anni dalla nascita, Lomazzo rende omaggio a un artista che ha saputo portare il nome della propria città nel panorama artistico internazionale.

Orari della mostra fotografica

Sabato 7 novembre: dalle 17 alle 19

Domenica 8 novembre: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

La mostra è curata dall’Associazione Culturale Lomazzo Giovanni Paolo II. L’iniziativa fa parte della rassegna promossa dal Comune di Lomazzo e dalla Fondazione Somaini, con la partecipazione delle realtà culturali del territorio.

(foto archivio: una scultura di Somaini)

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