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Messaggi, disegni, dediche e illustrazioni lasciati a più mani: è così che lo stand di Bakeca Incontri ha preso forma, giorno dopo giorno, all’edizione 2026 di Lucca Comics & Games. La piattaforma di incontri, tra le più note in Italia, ha partecipato a uno degli eventi europei più importanti per il fumetto, il gioco e la cultura pop con un’idea precisa: portare in fiera la propria bacheca, questa volta in versione fisica.

Il legame tra le due realtà è evidente. Lucca Comics è l’occasione in cui migliaia di appassionati si incontrano e condividono ciò che amano, mentre Bakeca Incontri nasce proprio per creare connessioni. Da qui la scelta di uno stand che non si limitasse a essere visitato, ma che potesse essere scritto, disegnato e condiviso da chiunque.





Lo stesso spirito, fuori dallo schermo

Ogni giorno la piattaforma mette in contatto persone che desiderano conoscersi, in un contesto che privilegia la sicurezza, il rispetto e la libertà di espressione degli utenti. A Lucca questi principi si sono tradotti in un luogo d’incontro accessibile a tutti i visitatori della manifestazione.

L’accoglienza: grab machine, muro dei desideri e due hostess

Lo stand si trovava nell’area di Japan Town, tra le più affollate del festival. Chi passava davanti all’ingresso poteva tentare la fortuna con una grab machine che metteva in palio i “condom della fortuna”, pensati sul modello dei biscotti della fortuna e regalati come augurio. A fianco, il “muro dei desideri” invitava a lasciare un messaggio o un pensiero.

Se i più curiosi non avevano bisogno di inviti, per i più timidi c’erano due hostess, che li accoglievano e li accompagnavano all’interno. Con il loro aiuto, i visitatori hanno potuto rompere il ghiaccio, sentirsi a proprio agio e scoprire cosa offriva lo spazio.

All’interno, l’hentai di Marco Albiero

Una volta dentro, la sorpresa non mancava. Lo stand ospitava infatti una mostra di Marco Albiero, illustratore apprezzato a livello internazionale e autore di lavori legati anche a Saint Seiya e Sailor Moon. Per Lucca l’artista ha scelto di cimentarsi con opere ispirate all’immaginario hentai.

Accanto alle sue tavole, le pareti erano a disposizione del pubblico, libero di scrivere e disegnare. Con il passare dei giorni, pensieri e illustrazioni si sono sovrapposti fino a dare un volto nuovo allo stand: un modo diverso di incontrarsi, di cercare l’amore e di raccontare le proprie esperienze. Non di rado un disegno rimasto incompiuto veniva ripreso e terminato da un altro visitatore, in un passaggio di mano che ha messo in contatto persone diverse attraverso le passioni di Lucca Comics: l’arte, i manga e il gusto di lasciar correre la fantasia.

Domande piccanti per le strade della città

L’esperienza è continuata anche lontano dai padiglioni. I cosplayer di Bakeca Incontri hanno girato per Lucca intervistando i passanti con qualche domanda piccante. Le risposte sono diventate contenuti originali per i social del brand, portando lo spirito dello stand ben al di là della fiera.

Oltre 10.000 preservativi distribuiti

Durante la manifestazione Bakeca Incontri ha distribuito più di 10.000 preservativi. Un’iniziativa concreta a favore della salute sessuale, per ricordare che ogni incontro va vissuto con consapevolezza, responsabilità e rispetto reciproco.

Lo stesso rispetto si è ritrovato sulla bacheca. Tutti i messaggi lasciati dai visitatori sono stati rispettosi, in un clima allegro e rilassato che rispecchia lo spirito della manifestazione. Per la piattaforma, una conferma dei valori di rispetto e inclusione al centro della propria community.

Un esperimento riuscito

Con la sua presenza a Lucca Comics & Games, Bakeca Incontri ha portato la propria bacheca nel mondo reale e l’ha affidata a chi l’ha attraversata. Ne è nato uno spazio vivo, in cui esprimersi, condividere passioni e trovare nuove occasioni di incontro. La prova che libertà, rispetto e voglia di conoscersi, i valori alla base della piattaforma, funzionano anche lontano dallo schermo.