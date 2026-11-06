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SARONNO – “Non viviamo più in un’epoca, ma in una scadenza”, è da questa frase di Günther Anders che prende avvio “L’uomo che brucia”, il nuovo lavoro di Ugo Fiore, liberamente tratto dal romanzo “L’Homme qui brûle” dello scrittore francese Alban Lefranc. Un’opera che porta in scena un presente deformato appena quanto basta per renderlo riconoscibile: un mondo in cui gli attentati diventano notizie ordinarie, la paura si trasforma in abitudine e la catastrofe si consuma tra un aggiornamento e l’altro, mentre tutto continua, apparentemente, come prima.

Venerdì 13 novembre, alle 20.45, il teatro Giuditta Pasta di Saronno ospita in anteprima nazionale “L’uomo che brucia”, adattamento e regia di Ugo Fiore, con Alfonso De Vreese. Lo spettacolo è una coproduzione Artisti Drama Aps, Lac Lugano Arte e Cultura e Proxima Res, con la partecipazione del Teatro Giuditta Pasta di Saronno, che sostiene il progetto. Al centro della vicenda c’è Luc, uno scrittore che ha trasformato la propria esistenza in

un’impresa smisurata: il progetto, l’ambizione di realizzare un libro totale, capace di contenere tutto. Una costruzione mentale che dovrebbe dare ordine al mondo, ma che finisce per diventare una prigione. Luc osserva la catastrofe, la analizza, la organizza in pensieri e parole, ma non riesce ad agire. È un uomo immobile, mentre tutto intorno accelera.

Lo seguiamo nell’arco di ventiquattro ore, in una Milano immaginaria eppure familiare, dove i notiziari annunciano con la stessa voce un attentato e un bambino scappato da scuola. La realtà si spinge fino alla caricatura, ma non diventa mai davvero fantascienza: è il nostro presente, con le sue contraddizioni, le sue ossessioni e la sua capacità di normalizzare anche l’inaccettabile. Luc perde progressivamente il contatto con le parole, con il proprio corpo e con gli altri. Anche il desiderio si deforma: lo sguardo sulle donne diventa classificazione, consumo, appropriazione. L’altro non è più qualcuno da incontrare, ma un’immagine da ricondurre a una categoria. Persino il rapporto con l’amico d’infanzia, forse uno degli ultimi legami autentici rimasti, viene risucchiato in un sistema di fantasie e proiezioni che rende sempre più difficile distinguere l’affetto dal desiderio, la presenza dall’immaginazione.

Non c’è una narrazione lineare da seguire, ma il movimento discontinuo di una mente attraversata da scarti, ritorni, ossessioni e cortocircuiti. La lingua di Lefranc passa dagli hashtag ai versetti biblici, dalla pornografia alla riflessione politica, dal ricordo alla profezia. È una lingua che brucia insieme al suo protagonista.

Uno sforzo enorme per restare fermi

Nelle note di regia, Ugo Fiore individua un'immagine capace di condensare l’intero spettacolo: un uomo che corre senza avanzare.

Lo spazio scenico è un bianco senza contorni, che si estende fino ai piedi del pubblico. Al centro, un tapis roulant. Alfonso De Vreese corre con una fascia cardiaca ben visibile sul petto, come un paziente sottoposto a un esame. Il suo corpo è impegnato in uno sforzo reale, ma non raggiunge alcuna destinazione. È l’immagine fisica di Luc e del suo progetto: un movimento incessante che non produce avanzamento, un’energia enorme consumata per restare esattamente nello stesso punto.

A rendere ancora più radicale il dispositivo scenico è il dialogo tra il corpo e le immagini. Le animazioni video di Luca Fiore non costituiscono un semplice fondale: parole, frammenti di mondo, hashtag e immagini attraversano lo spazio e reagiscono al battito cardiaco reale dell’interprete. Quando il cuore accelera, le proiezioni pulsano e tremano; quando il corpo è stanco o attraversato da un’emozione, lo schermo lo restituisce prima ancora che lui possa mostrarlo. Il corpo diventa così il luogo in cui il pensiero prende forma e la tecnologia ne amplifica le oscillazioni. Ogni rappresentazione produce una diversa stratificazione di immagini e frammenti, come accade nella memoria e nel flusso dei pensieri.

Il progetto artistico e le parole di Ugo Fiore

“Il mondo sta crollando, ogni giorno un po’ di più, tra una notizia e l’altra. L’idea della fine ci accompagna da sempre, forse, ma ora sembra un’abitudine, un’attesa che non finisce”. Nelle sue note, Ugo Fiore racconta la scelta di concentrare il romanzo in una sola giornata e di restituirne il movimento come quello di una mente che non riesce più a governare ciò che la attraversa. Il lavoro prosegue una ricerca sul linguaggio e sui personaggi portati all’estremo, già avviata con Personne, chroniques d’une jeunesse, progetto nato insieme a Livia Rossi e Federica Furlani.

“Il tapis roulant è l’immagine più semplice che abbiamo trovato per Luc e il suo progettp, uno sforzo enorme per restare fermo nello stesso punto”. È proprio in questa contraddizione che si concentra il cuore dello spettacolo: correre senza arrivare, pensare senza riuscire a intervenire, tentare di tenere insieme un mondo che continua a sfuggire. E quando tutto sembra essere stato consumato – le parole, i corpi, le immagini, il desiderio, la possibilità stessa di stare al mondo – rimane una domanda: che cosa resta ancora da salvare?

“L’uomo che brucia” nasce dall’incontro di professionalità e sensibilità artistiche differenti, riunite in una coproduzione che coinvolge Artisti Drama APS, LAC Lugano Arte e Cultura e Proxima Res.

Ugo Fiore, attore e regista italo-francese, si diploma nel 2017 alla Scuola di Teatro Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano. Come interprete lavora, tra gli altri, con Carmelo Rifici, Andrea Chiodi, Nathalie Béasse, Gabriel Calderón e Sergio Blanco. Accanto all’attività attoriale sviluppa un percorso come assistente alla regia, collaborando a numerose produzioni dirette da Carmelo Rifici.

Nel 2022 vince, insieme a Livia Rossi e Federica Furlani, il bando Forever Young della Corte Ospitale con Personne, chroniques d’une jeunesse, presentato nel 2023 a FOG / Triennale Milano e successivamente in Italia e Svizzera.

In scena Alfonso De Vreese, diplomato alla Scuola di Teatro Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano nel 2017. Ha lavorato con registi come Carmelo Rifici, Andrea Chiodi, Leonardo Lidi, Davide Livermore e Gabriele Lavia. Nel 2019 vince il Premio Scenario con Una vera tragedia di Riccardo Favaro e Alessandro Bandini; nel 2022 riceve il Premio Mariangela Melato come miglior attore emergente. Dal 2023 al 2025 è candidato finalista ai Premi Ubu come miglior attore under 35.

Completano il gruppo creativo Luca Fiore, per l’animazione video, artista multidisciplinare italo-francese che intreccia cinema d’animazione, pittura urbana e bodypainting; Alessandro Di Fraia, per suono e luci, artista la cui ricerca attraversa video, light design e composizione sonora; Federica Furlani, per la consulenza musicale, sound designer, compositrice e musicista di scena diplomata in viola e musica elettronica al Conservatorio G. Verdi di Milano, collaboratrice di importanti realtà teatrali e della Biennale Teatro di Venezia.

Lo spettacolo è realizzato con la residenza produttiva di Carrozzerie n.o.t., con il sostegno del Teatro Giuditta Pasta di Saronno e di Z.I.A. | Zona Indipendente Artistica.

L’appuntamento al Teatro Giuditta Pasta

Venerdì 13 novembre 2026, alle 20.45 – Anteprima nazionale. Alle 20, prima dello spettacolo, torna Oltre il Sipario, l’appuntamento di approfondimento e incontro con il pubblico condotto da Chiara Palumbo: un’occasione per avvicinarsi ai temi e ai linguaggi della scena contemporanea e prepararsi alla visione. L’uomo che brucia è un appuntamento della Rassegna Contemporanea.

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