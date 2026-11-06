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SARONNO – Venerdì 6 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata, con deboli piogge. Sono attesi circa 5 millimetri di precipitazioni, mentre le temperature oscilleranno tra una minima di 6°C e una massima di 11°C. Lo zero termico si attesterà a 2.052 metri. Non sono previste allerte meteo.

I venti saranno deboli: al mattino soffieranno da Ovest-Nordovest, mentre nel pomeriggio arriveranno da Est-Sudest. Una giornata quindi caratterizzata da condizioni grigie e instabili, senza particolari fenomeni di intensità sul territorio.

In Lombardia un’area di bassa pressione determinerà tempo instabile su gran parte della regione, con deboli piogge diffuse. Sulle basse pianure occidentali, sulle zone pedemontane e sulle alte pianure, oltre che sulle Alpi Retiche, i cieli resteranno molto nuvolosi o coperti per l’intera giornata. Sulle basse pianure orientali le precipitazioni potranno intensificarsi nel pomeriggio, con possibili rovesci anche temporaleschi; fenomeni in intensificazione dalla sera anche sulle Prealpi occidentali. Su Orobie e Prealpi orientali è prevista una temporanea intensificazione delle piogge nel pomeriggio. I venti saranno molto deboli dai quadranti nord-occidentali, con zero termico intorno ai 2.300 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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