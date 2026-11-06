Cronaca

SARONNO – Incidente stradale ieri mattina, giovedì 5 novembre, in via Carso, nei pressi dell’istituto tecnico Giulio Riva. Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla propria moto. L’allarme è scattato alle 7.50, nell’orario di ingresso degli studenti nelle scuole della zona. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, il cui personale ha prestato le prime cure al giovane.

Dopo gli accertamenti medici iniziali, il diciassettenne è stato trasportato con la autolettiga al pronto soccorso del vicino ospedale di Garbagnate Milanese in codice giallo, per le ferite riportate nella caduta.

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(foto archivio)

06112026