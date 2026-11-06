Cronaca

SARONNO – Ancora un intervento dei soccorritori nella zona della stazione ferroviaria centrale di Saronno per un caso di intossicazione etilica. L’allarme è scattato questo pomeriggio, venerdì 6 novembre, alle 16, in via Generale Giovanni Cantore. Secondo quanto riportato da Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, è rimasto coinvolto un uomo, per il quale è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca. Sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Saronno.

Dopo i primi accertamenti, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Saronno. Il trasferimento è avvenuto in codice verde, dunque in condizioni non considerate gravi. Si tratta dell’ennesimo intervento di questo genere nella zona della stazione ferroviaria centrale, dove i soccorritori sono chiamati con una certa frequenza ad assistere persone alle prese con problemi legati all’abuso di alcol.

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06112026