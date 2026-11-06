Cronaca

SARONNO – Aggredito da quattro uomini mentre andava al lavoro, ferito con due colpi di coltello alla spalla e alla coscia. Per difendersi ha usato prima lo zaino che aveva sulle spalle, poi sedie e tavoli trovati lungo la strada. Gli aggressori si sono allontanati soltanto quando un collega è arrivato in suo aiuto. È la notte di paura vissuta da un commerciante saronnese di 45 anni, protagonista di una violenta aggressione nel cuore della città.

Erano da poco passate le 3 di giovedì mattina quando l’uomo ha parcheggiato la propria auto in piazza Indipendenza, pronto a iniziare la giornata di lavoro. Seduti sulle fioriere c’erano quattro uomini stranieri. Uno di loro si è avvicinato chiedendogli qualcosa. Il commerciante ha risposto di non avere nulla e ha proseguito per la propria strada. Dopo pochi passi, però, è stato raggiunto e aggredito.

“Ho sentito che arrivava e sono riuscito a evitare i colpi. Quando l’ho colpito a mia volta ho visto il coltello. Mi sono difeso con il mio zaino, ma a quel punto sono arrivati anche gli altri”. Il 45enne è riuscito a divincolarsi e ad allontanarsi, ma gli aggressori lo hanno inseguito. “Sono corso fino in piazza Portici, ma sono riusciti a colpirmi con il coltello alla spalla. Allora mi sono fermato, ho visto delle sedie e mi sono difeso lanciandole”.

Ne è nata una violenta colluttazione, durante la quale sono stati utilizzati anche gli arredi dei locali della zona. Nel frattempo il commerciante è riuscito a dare l’allarme, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. “Sia io sia gli aggressori abbiamo lanciato sedie e tavoli. Mi hanno anche tirato una bottiglia, ma nessuno si è affacciato malgrado il fracasso. Abbiamo anche sbattuto contro le saracinesche”. Durante l’aggressione il commerciante è stato raggiunto da un secondo fendente, questa volta alla coscia. A interrompere la violenza è stato l’arrivo di un collega, intervenuto in suo aiuto. Solo allora i quattro uomini si sono allontanati.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze del commerciante e del collega per ricostruire quanto accaduto. Per il 45enne, però, le sorprese non erano finite: tornando alla propria auto ha scoperto che tutte e quattro le gomme erano state tagliate.

Il commerciante ha annunciato che oggi formalizzerà la denuncia in caserma. Ieri mattina la notizia dell’aggressione ha fatto rapidamente il giro del centro cittadino. In molti hanno visto il 45enne con le ferite alla spalla e alla gamba. E gli hanno espresso vicinanza oltre che sgomento per l’accaduto.

Non è la prima volta che l’uomo subisce un’aggressione. Già durante l’estate, racconta, era stato preso di mira per il borsello. Un precedente che rende ancora più amara la vicenda e alimenta la sua preoccupazione per la sicurezza in città.

“È un fatto incredibile – spiega il commerciante – io spero che le istituzioni, l’Amministrazione e la sindaca facciano qualcosa, perché fatti di questo tipo non dovrebbero accadere. Saronno è una bella cittadina, ma sono episodi di questo genere che fanno scappare e mettono paura alle persone. Io, ad esempio, sono già stato aggredito quest’estate per il borsello. È possibile che succeda così spesso?”

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