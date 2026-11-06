Città

SARONNO – Danze, musiche e tradizioni dell’India per una serata dedicata all’incontro tra culture. Domenica 8 novembre Cascina della Vigna celebra “Diwali – Festa delle Luci”, uno degli appuntamenti speciali del calendario autunnale dello spazio di via Togliatti, all’ingresso del Parco del Lura.

L’appuntamento è dalle 18 alle 20 e l’ingresso è gratuito. La serata sarà dedicata a danze, musiche e tradizioni dell’India, con l’obiettivo di offrire un’occasione per conoscere culture diverse nello spirito di apertura e condivisione che caratterizza il progetto della Cascina.

Gli altri eventi

Diwali sarà anche il punto di partenza di un mese e mezzo ricco di iniziative. Venerdì 13 novembre, dalle 19 alle 22, torna l’Happy Hour, con prima consumazione e buffet incluso. Giovedì 19 novembre, dalle 18 alle 19, spazio invece alla cultura con la presentazione del libro “È azzurro” di Giulio Gozzi.

Venerdì 20 novembre, dalle 20 alle 22, sarà la musica dal vivo a prendere il centro della scena, con ingresso libero. Una settimana più tardi, venerdì 27 novembre, dalle 19 alle 22, è in programma un nuovo Happy Hour.

Gli appuntamenti proseguiranno anche a dicembre. Giovedì 3 dicembre, dalle 18 alle 19, il consulente Andrea Mele proporrà l’incontro “Intelligenza emotiva e relazioni. Competenze per la vita e il lavoro”. Venerdì 4 dicembre, dalle 19 alle 20, arriveranno invece i sapori delle feste con una degustazione di canapé di Natale accompagnati da un calice di vino del territorio. I posti per la degustazione sono limitati ed è necessaria la prenotazione.

Venerdì 11 dicembre, dalle 19 alle 22, è previsto l’ultimo Happy Hour dell’anno. Giovedì 17 dicembre il calendario dei “Giovedì culturali” si chiuderà con uno show cooking natalizio, mentre venerdì 18 dicembre, dalle 20 alle 22, l’ultimo appuntamento sarà con la musica dal vivo a ingresso libero.

Cascina della Vigna si trova in via Togliatti, all’ingresso del Parco del Lura. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 378 310 1041 o scrivere a [email protected].

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