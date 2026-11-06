Cronaca

LIMBIATE – Anche Limbiate è tra i comuni coinvolti nella vasta operazione della polizia di Stato scattata dopo gli scontri, i danneggiamenti e i saccheggi avvenuti a Milano il 17 e 18 ottobre. Le indagini della Digos di Monza e Brianza hanno portato a circa 150 perquisizioni personali e domiciliari in diverse province italiane, con il sequestro di armi e oggetti potenzialmente pericolosi. In provincia di Monza e Brianza gli accertamenti hanno interessato 32 persone, tra cui otto minorenni, residenti in 16 comuni. Tra le località coinvolte figurano, oltre a Limbiate, anche Monza, Seregno, Giussano, Carate Brianza, Nova Milanese e Desio.

L’inchiesta è partita dall’individuazione di un messaggio in una chat nel quale un minorenne suggeriva di non indossare subito i passamontagna durante le manifestazioni, per evitare di essere riconosciuti dalle forze dell’ordine. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato al ritrovamento di un passamontagna e di una maglietta ritenuta proveniente dai saccheggi milanesi.

Dall’analisi del cellulare del giovane gli investigatori sono risaliti a un gruppo WhatsApp con oltre 230 partecipanti, nel quale comparivano messaggi particolarmente violenti. Tra questi, proposte di aggredire gli agenti e sottrarre loro le armi, incendiare edifici pubblici e assaltare negozi. Nelle conversazioni si parlava anche di procurarsi coltelli, mazze, fumogeni e petardi, oltre che di organizzare nuove iniziative di piazza.

L’operazione del 24 ottobre, coordinata dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione, ha portato al sequestro di coltelli a serramanico e a farfalla, tirapugni, uno sfollagente telescopico, due pistole scacciacani senza tappo rosso, passamontagna e un’accetta con incisa la sequenza numerica 1312, riconducibile alla sigla antipolizia Acab. Le indagini proseguono per ricostruire le responsabilità individuali e verificare eventuali ulteriori coinvolgimenti nei disordini che hanno interessato il capoluogo lombardo.

(foto archivio)

06112026