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TRADATE – Resta alta la tensione tra maggioranza e opposizione sugli aumenti della Tari. Tradate Futura, Partito Democratico e Partecipare Sempre hanno raccolto 280 firme ai banchetti e circa mille adesioni online per chiedere una rimodulazione delle tariffe. Annunciati altri due appuntamenti alle Ceppine e ad Abbiate Guazzone.

In consiglio comunale la maggioranza ha respinto la mozione delle minoranze, suscitando le critiche di Marco Boga (Tradate Futura), che ha contestato la mancanza di confronto. L’amministrazione Bascialla si è detta disponibile a valutare situazioni specifiche, senza però modificare l’impianto generale delle tariffe.

Durante la seduta si è parlato anche dei condizionatori nelle scuole, già installati in alcuni asili nido e scuole materne dopo le proteste estive dei genitori. Infine, il bilancio consolidato del Comune e delle partecipate, tra cui Seprio Servizi, è stato approvato con i soli voti della maggioranza.

(foto archivio: il palazzo del Municipio in centro nella città di Tradate)

06112026