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CISLAGO -Una giornata tra sapori autunnali, storia locale, musica e iniziative per grandi e piccoli. Domenica 8 novembre torna a Cislago la Festa d’Autunno, organizzata dalla Pro Loco Cislago con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Gruppo Alpini di Cislago, che celebra nel 2026 il suo 70° anniversario. L’appuntamento è in piazza Enrico Toti 1, con un programma che unisce gastronomia, curiosità legate al territorio e momenti di intrattenimento.

Tra le proposte gastronomiche ci saranno la trippa su ordinazione, le torte, il pane di tutti i tipi e le caldarroste. Per la trippa è possibile prenotare contattando Abbonanzio Maiocchi al 335 599 8969 oppure Maurizio Manfredi al 335 601 2619.

La festa sarà anche un’occasione per scoprire i prodotti degli agricoltori locali, conoscere il lavoro degli apicoltori attraverso una teca didattica e il miele, ammirare le moto d’epoca e incontrare gli artisti della zona. Non mancherà uno spazio dedicato ai fiori e alle essenze. Il programma darà spazio anche alla storia di Cislago, con un approfondimento sull’origine dei soprannomi cislaghesi insieme al Custode. Per chi ama la natura, l’iniziativa Flora e Fauna inviterà i partecipanti a disegnare il proprio autunno. Sono previsti inoltre giochi per bambini e ragazzi, con premi per tutti, e una curiosa domanda dedicata alla zucca: quanto pesa? La giornata proseguirà con tre appuntamenti. Alle 11.30 è in programma il teatro dei burattini, con Andrea Anzani. Alle 14.30 si terrà una visita guidata alla chiesa parrocchiale, a cura del professor Beato. Alle 15 spazio invece alla musica con il Corpo musicale Santa Cecilia.

Durante la manifestazione sarà inoltre possibile effettuare il tesseramento 2027, con possibilità di pagamento in contanti o tramite Pos. Saranno presenti anche Caritas e il gruppo missionario, mentre è prevista una raccolta fondi per il restauro della parete esterna di Santa Maria.

(foto archivio)

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