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UBOLDO – Una serata di teatro con uno scopo benefico: sabato 28 novembre, alle 21, il Teatro San Pio di Uboldo ospiterà lo spettacolo “Quasimodo – Storia d’amore e di passione”, iniziativa inserita nel progetto “Insieme per la Vita”. L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla ricerca scientifica e al sostegno dei malati oncologici.

L’appuntamento è promosso da FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) e FITA Lombardia, con il contributo di Regione Lombardia, e vede la collaborazione di Saronno Point, Lions Club International – Lions Club Saronno del Teatro e Il Bambino in 3D.

Lo spettacolo sarà diretto da Massimo Pomella. Le coreografie sono affidate a Grazia Vita, Laura Riva e Valentina Lupo, mentre Matteo Cartabbia si occuperà di audio e luci.

Il biglietto ha un costo di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected] oppure contattare il numero WhatsApp 350 115 7881.

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