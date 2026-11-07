Cronaca

SARONNO – Momenti di apprensione questa mattina, sabato 7 novembre, in via Varese, dove un ciclista è stato investito. Inizialmente si è temuto per le condizioni dell’uomo, ma fortunatamente i primi accertamenti dei soccorritori hanno permesso di escludere conseguenze gravi.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 7. Immediato l’intervento alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiesto l’intervento dei soccorsi per un uomo di 55 anni investito mentre si trovava in sella alla propria bicicletta. Grande la preoccupazione dei presenti per le condizioni finito a terra dopo l’impatto con l’auto.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito, valutandone le condizioni prima di accompagnarlo all’ospedale di Saronno in codice verde.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare le eventuali responsabilità.

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