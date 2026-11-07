Saronnese

CISLAGO – Sabato 7 novembre, alle 21, l’Auditorium L’Angolo dell’Arte di Cislago ospiterà “Anche lui parlava di Dio”, uno spettacolo di poesia e musica dedicato all’universo artistico e umano di Fabrizio De André. Un viaggio tra musica, poesia e riflessione, attraverso le canzoni di uno dei più grandi cantautori italiani. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Cislago – e portata in scena dal gruppo I Servi Disobbedienti – propone una serata capace di intrecciare parole, interpretazioni e arrangiamenti musicali, dando nuova voce alle canzoni di un autore che ha saputo raccontare con straordinaria sensibilità le fragilità umane, gli emarginati, la libertà e il valore della dignità di ogni persona.

Lo spettacolo invita il pubblico a riscoprire la profondità dei testi di De André, nei quali trovano spazio interrogativi spirituali, riflessioni sulla giustizia e uno sguardo attento verso gli ultimi. Ad arricchire la serata sarà inoltre la partecipazione del Coro A Voce Alta, dell’Associazione Rete Rosa.

L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato della serata sarà destinato a Rete Rosa centro territoriale Antiviolenza di Saronno, realtà impegnata nel sostegno e nell’accompagnamento delle donne che vivono situazioni di violenza. Le canzoni di Fabrizio De André hanno la straordinaria capacità di attraversare il tempo, continuando a parlarci di umanità, libertà e rispetto. Sono parole che ancora oggi ci emozionano e ci invitano a riflettere, perché raccontano le fragilità delle persone, le ingiustizie e l’importanza di non voltarsi dall’altra parte.

Abbiamo voluto proporre questo spettacolo nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, perché crediamo che anche la cultura e la musica possano aiutarci ad affrontare temi così delicati, arrivando alle persone in modo profondo e autentico. Un ringraziamento particolare va all’associazione Rete Rosa, che, attraverso il suo coro, prenderà parte alla serata, contribuendo ad arricchire di significato questo momento di incontro e condivisione.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare a un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, dedicato alla musica e alle parole di un artista che continua a parlare a generazioni diverse.

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