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SARONNO – Lo stabilimento Barco di Saronno non chiuderà. A precisarlo è la stessa azienda, che interviene con una nota ufficiale dopo le notizie circolate nelle ultime ore su alcune testate locali. Il piano industriale prevede un ridimensionamento e una riorganizzazione del sito produttivo, ma non la cessazione delle attività.

Una precisazione che arriva in una fase particolarmente delicata per i lavoratori e le loro famiglie, mentre prosegue il confronto tra la direzione aziendale e le organizzazioni sindacali sul futuro dello stabilimento saronnese.

“In relazione alle notizie apparse nelle ultime ore su alcune testate locali, Barco intende precisare che non è prevista la chiusura dello stabilimento di Saronno” si legge nella comunicazione diffusa dalla direzione.

L’azienda sottolinea che questa posizione era già stata illustrata più volte ai rappresentanti sindacali durante gli incontri delle ultime settimane. La produzione, dunque, proseguirà a Saronno, anche se con un’organizzazione diversa e un numero ridotto di addetti.

“Lo stabilimento di Saronno continuerà pertanto la propria attività produttiva, seppure con un assetto organizzativo e occupazionale ridimensionato e coerente con i volumi e le attività previste per il futuro” chiarisce Barco.

La società spiega di aver ritenuto necessario intervenire pubblicamente per evitare che notizie non corrispondenti al piano effettivamente presentato possano alimentare ulteriori preoccupazioni tra i dipendenti, le famiglie e il territorio.

La precisazione sulla mancata chiusura non modifica, tuttavia, il nodo centrale della vertenza: il ridimensionamento occupazionale previsto dal piano aziendale. Resta quindi aperta la questione delle conseguenze della riorganizzazione sui lavoratori coinvolti.

Barco conferma infine la disponibilità a proseguire il confronto con le organizzazioni sindacali nelle sedi previste, dichiarando di voler affrontare questa fase “in modo serio, responsabile e trasparente”.

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