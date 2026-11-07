Basket

TORINO – Una Robur Saronno dai due volti esce sconfitta dalla trasferta torinese della settima giornata del campionato di serie B Interregionale, Conference Nord Ovest, girone A. Al PalaBallin, dove la partita è iniziata alle 18, i padroni di casa del Don Bosco Crocetta si impongono 81-73 al termine di una sfida che ha visto i piemontesi prendere il largo nella prima metà e i saronnesi tentare una generosa rimonta nella ripresa, arrivando fino a quattro lunghezze di distanza nel finale.

La gara vede i torinesi assumere progressivamente il controllo delle operazioni già nel primo quarto. La Robur fatica a contenere l’attacco avversario e nel secondo periodo il divario comincia a farsi consistente. A sette minuti dall’intervallo una rocambolesca tripla porta Crocetta sul 30-23, mentre a quattro minuti dalla sirena del riposo il vantaggio dei padroni di casa sale a dodici punti, sul 37-25. I piemontesi continuano a trovare soluzioni offensive efficaci e chiudono il primo tempo sul 46-30, nonostante il canestro da due punti realizzato da Gualdi proprio sulla sirena.

Dopo l’intervallo cambia, almeno in parte, l’inerzia della partita. Saronno rientra sul parquet con maggiore aggressività, alza l’intensità difensiva e trova continuità in attacco, ricucendo rapidamente lo strappo fino al meno cinque quando mancano sei minuti alla conclusione del terzo quarto. La rimonta viene tuttavia frenata dalla precisione dei torinesi dall’arco: una serie di triple consente a Crocetta di ristabilire le distanze, prima sul 59-43 a 3’46” dalla terza sirena e poi sul 64-46 alla fine del periodo.

La Robur non si arrende e nell’ultima frazione prova nuovamente a riaprire i giochi. A 5’17” dalla conclusione il tabellone segna 68-58, con i saronnesi che continuano a spingere. Caglio, Bol, Zotti-Pavlovic e compagni aumentano la pressione, trovano maggiore incisività offensiva e riescono a riportarsi a soli sei punti a 3’10” dal termine. L’assalto prosegue e a due minuti dalla sirena finale Saronno arriva addirittura a meno quattro, facendo tornare in discussione un risultato che sembrava ormai compromesso.

Nei possessi decisivi, però, Don Bosco Crocetta riesce a respingere l’ultimo tentativo di rimonta e a conservare il margine necessario per chiudere sul 81-73. Per la Robur resta il rammarico di avere concesso troppo nella prima metà di gara e di non essere riuscita a completare una rimonta costruita con carattere nella ripresa.

La formazione saronnese tornerà in campo sabato 14 novembre, quando al PalaRonchi di via Colombo riceverà l’Esperia Cagliari per il prossimo turno di campionato.

07112026