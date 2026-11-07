Basket serie B Interregionale, Robur Saronno in trasferta a Torino: oggi la sfida con Don Bosco Crocetta
7 Novembre 2026
SARONNO – Trasferta piemontese per la Robur Saronno, impegnata oggi, sabato 7 novembre, nella settima giornata del campionato di serie B Interregionale, Conference Nord Ovest, girone A. I biancazzurri saranno ospiti del Don Bosco Crocetta di Torino, con inizio alle 18, al Pala Ballin di via Piazzi.
Le due squadre si presentano all’appuntamento appaiate in classifica a quota 6 punti, insieme ad altre sei formazioni, in un girone che vede al comando il Monferrato Basket con 12 punti, davanti alla Pallacanestro Pavia e alla Varese Academy, entrambe a quota 8. Per la Robur sarà dunque un confronto diretto importante per cercare di guadagnare posizioni in una graduatoria ancora molto corta.
Il programma della settima giornata
Sabato 7 novembre:
- Campus Varese-Pallacanestro Sennori, alle 17
- Bocconi Team Milano-Monferrato Basket, alle 18
- Don Bosco Crocetta-Robur Saronno, alle 18
- Varese Academy-BasketBall Gallarate, alle 20.30
- Virtus Cermenate-Esperia Cagliari, alle 21
- Basket 7 Laghi Gazzada-Pallacanestro Pavia, alle 21
Domenica 8 novembre:
- College Bk Borgomanero-Oleggio Magic Basket, alle 18
Il prossimo turno
L’ottava giornata si disputerà sabato 14 e domenica 15 novembre. La Robur Saronno tornerà in casa sabato 14 novembre, alle 21, per affrontare l’Esperia Cagliari.
Sabato 14 novembre:
- Varese Academy-Campus Varese, alle 20.30
- Oleggio Magic Basket-Monferrato Basket, alle 20.30
- Basket 7 Laghi Gazzada-BasketBall Gallarate, alle 21
- Robur Saronno-Esperia Cagliari, alle 21
Domenica 15 novembre:
- College Bk Borgomanero-Virtus Cermenate, alle 18
- Pallacanestro Nervianese-Don Bosco Crocetta, alle 18
- Pallacanestro Pavia-Pallacanestro Sennori, alle 18
La classifica
Monferrato Basket 12 punti; Pallacanestro Pavia, Varese Academy 8; Bocconi Team Milano, BasketBall Gallarate, Basket 7 Laghi Gazzada, Esperia Cagliari, Oleggio Magic Basket, Don Bosco Crocetta, Pallacanestro Sennori, Robur Saronno 6; Pallacanestro Nervianese 4; Virtus Cermenate, College Bk Borgomanero 2; Campus Varese 0.
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