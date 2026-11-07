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SARONNO – Il calcio come strumento di solidarietà, informazione e inclusione. L’Fbc Saronno ha deciso di dare visibilità, attraverso i propri canali social, all’attività di Sindrome ReNU Italia APS, associazione impegnata nel sostegno alle famiglie e nella sensibilizzazione su una rara condizione genetica identificata nel 2024. Il club biancoceleste ha pubblicato anche un video realizzato dall’associazione, confermando la propria disponibilità a collaborare per eventuali iniziative comuni.

La sindrome ReNU è causata da varianti patogeniche del gene RNU4-2 e può provocare ritardi nello sviluppo, disabilità cognitive da moderate a gravi, difficoltà nel linguaggio, ipotonia, ovvero una riduzione del tono muscolare, e microcefalia.

L’associazione si propone di migliorare la conoscenza della patologia e favorire l’inclusione delle persone che ne sono affette. Tra i progetti figura la mappatura delle autonomie dei ragazzi, con l’obiettivo di sviluppare linee guida che possano agevolarne il futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Un’altra iniziativa riguarda la creazione di una rete di punti di riferimento territoriali all’interno delle strutture ospedaliere, per favorire la collaborazione tra specialisti e garantire un sostegno più capillare alle famiglie.

Con questa iniziativa l’Fbc Saronno conferma la propria attenzione alle realtà associative impegnate nel sociale, mettendo a disposizione la visibilità dei propri canali di comunicazione e lasciando aperta la possibilità di organizzare attività congiunte con il sodalizio, per contribuire a far conoscere una condizione ancora poco nota e sostenere le famiglie coinvolte.

(foto archivio: un momeno della presentazione stagionale delle squadre Fbc Saronno)

07112026