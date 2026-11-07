Saronnese

SARONNO / ROVELLASCA – Camminare nei boschi per conoscere meglio il territorio, ritrovare il contatto con la natura e riflettere sul ruolo delle foreste urbane nella lotta al cambiamento climatico. Dal 7 al 15 novembre torna Cammina Foreste Urbane, l’iniziativa dedicata alla scoperta degli spazi verdi cittadini che coinvolgerà anche il territorio del Parco del Lura con quattro appuntamenti gratuiti.

Il tema scelto per questa edizione è Clima forestale – Più foreste urbane, meno gradi in città. Un invito a riscoprire il valore degli alberi e dei boschi, non soltanto come luoghi di benessere e svago, ma anche come risorse importanti per migliorare la qualità della vita nei centri abitati e contrastare gli effetti delle temperature elevate.

Il programma prevede quattro camminate guidate in altrettanti Comuni del territorio. Il primo appuntamento è in programma sabato 7 novembre alle 14.30 a Bregnano, con ritrovo al nuovo Museo delle api di via Prava. Si prosegue domenica 8 novembre alle 9.30 a Saronno, con partenza dall’ingresso del Parco territoriale di via Don Volpi. Gli ultimi due appuntamenti si terranno domenica 15 novembre, entrambi alle 14.30: a Cassina Rizzardi, con ritrovo nel piazzale del Municipio, e a Rovellasca, sempre con partenza dal piazzale del Municipio.

Tutte le iniziative sono gratuite, ma è necessaria l’iscrizione online attraverso il modulo dedicato. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected].

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