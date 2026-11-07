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CASTIGLIONE OLONA – Una mattinata dedicata alla memoria, alla partecipazione e ai valori dell’unità nazionale. Domenica 1 novembre Castiglione Olona ha celebrato il 108° anniversario della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una cerimonia che ha coinvolto autorità cittadine, associazioni, studenti e numerosi cittadini.

Le commemorazioni sono iniziate a Gornate Superiore, con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dei caduti in piazza Canziani. Successivamente i partecipanti si sono ritrovati al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre in via Castiglioni, da dove è proseguito il corteo verso il Sacrario dei Caduti all’interno del cimitero. La mattinata si è conclusa con la messa nella chiesa parrocchiale, alla presenza delle autorità.

Particolarmente significativa la partecipazione degli alunni della scuola secondaria dell’istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni, che hanno contribuito alla commemorazione con alcune letture dedicate alla memoria e ai valori della pace. Ad accompagnare musicalmente la cerimonia è stato il Corpo Filarmonico Santa Cecilia.

Presenti anche il Gruppo Alpini di Castiglione Olona, la Pro Loco, la protezione civile, i carabinieri in congedo, l’associazione Combattenti e Reduci, Avis, Aido, Anpi e il Gruppo Sportivo Camminatori San Carlo Varese. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a don Davide Mobiglia, agli insegnanti e a tutti i cittadini intervenuti.

L’amministrazione comunale ha sottolineato il significato della ricorrenza, ricordando come rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per il Paese significhi anche trasmettere alle nuove generazioni i valori della libertà, della pace e dell’unità nazionale.

07112026