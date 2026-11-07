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CESANO MADERNO – Tre attività commerciali di Cesano Maderno hanno ricevuto il riconoscimento di attività storica e di tradizione da Regione Lombardia, riservato alle imprese che operano ininterrottamente da almeno quarant’anni. La premiazione si è svolta nei giorni scorsi alla Villa Reale di Monza, nell’ambito di una cerimonia che ha visto protagoniste complessivamente 43 realtà del territorio.

A ottenere il riconoscimento sono stati il Bar Flora e Maurizio, attivo dal 1979, Crippa Arredamenti, presente a Cesano Maderno dal 1973, e FOM Oltolini Arredamenti, fondata nel 1925 e dunque con oltre un secolo di storia alle spalle.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi e Roberto Ripamonti, segretario della delegazione di Seveso di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, che ha preso parte alla consegna dei riconoscimenti.

Presente anche il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, che ha sottolineato l’importanza delle attività storiche per il tessuto economico e sociale cittadino, definendole «realtà che custodiscono competenze e tradizioni, che spesso si tramandano di generazione in generazione, attraversando le trasformazioni del tempo con la capacità di innovarsi senza perdere la propria identità: un patrimonio prezioso per tutta la città».

Un riconoscimento che valorizza dunque tre imprese capaci di attraversare decenni di cambiamenti, mantenendo un legame con il territorio e la comunità locale.

07112026