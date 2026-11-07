SARONNO – L’aggressione al commerciante di 45 anni, ferito con due coltellate mentre si stava recando al lavoro nel cuore della notte, riaccende il dibattito sulla sicurezza in città. A intervenire è Futuro Nazionale, che esprime solidarietà alla vittima e chiede alla sindaca Ilaria Pagani e all’Amministrazione comunale interventi immediati, a partire dal potenziamento dei pattugliamenti e dei controlli nelle ore serali e notturne.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota di Futuro Nazionale.

L’ennesimo episodio di violenza che colpisce Saronno non può e non deve passare sotto silenzio.

Un commerciante di 45 anni, mentre si recava al lavoro nel cuore della notte, è stato aggredito da quattro uomini, inseguito e colpito con due fendenti di coltello, alla spalla e alla coscia. Una violenza che avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche e che lascia una domanda inevitabile: quanto ancora dobbiamo aspettare prima che la sicurezza dei cittadini diventi una vera priorità?

Non stiamo parlando di una semplice lite o di un episodio di disturbo della quiete pubblica. Stiamo parlando di una persona aggredita con un’arma da taglio mentre stava semplicemente andando a lavorare. Una persona che, secondo quanto riportato dalla stampa, aveva già subito un’altra aggressione durante l’estate.

È inaccettabile che un cittadino debba avere paura di uscire di casa, di raggiungere il proprio posto di lavoro o di attraversare le strade della propria città.

Futuro Nazionale esprime piena solidarietà al commerciante aggredito e condanna con fermezza quanto accaduto.

Ma la solidarietà, da sola, non basta più.

Chiediamo alla Sindaca e all’Amministrazione comunale di assumersi le proprie responsabilità e di passare dalle dichiarazioni ai fatti.

Chiediamo:

Un immediato potenziamento dei controlli e dei pattugliamenti nelle ore serali e notturne, soprattutto nelle zone centrali.

Un maggiore coordinamento con le Forze dell’Ordine.

Una verifica delle aree maggiormente esposte a episodi di violenza e degrado.

Un piano concreto di prevenzione, controllo e contrasto alla criminalità.

Risposte chiare ai cittadini sulle misure che l’Amministrazione intende adottare e sui tempi della loro attuazione.

Non possiamo più accettare che a Saronno commercianti, famiglie e giovani debbano sentirsi esposti alla paura e all’insicurezza.

La sicurezza non è una bandiera politica, non è uno slogan elettorale e soprattutto non è una concessione dell’Amministrazione: è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni.

Futuro Nazionale non intende assistere in silenzio a questo progressivo deterioramento della tranquillità cittadina.

Non servono altre promesse, servono interventi immediati, presenza sul territorio e responsabilità.

Non aspettiamo che accada l’irreparabile per accorgerci che il problema esiste.

I cittadini di Saronno meritano risposte. E le meritano adesso.