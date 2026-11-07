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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 6 novembre, ci sono la scomparsa del professor Luigi Ferioli, storico divulgatore astronomico di Saronno, le perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta sugli scontri e i saccheggi a Milano e gli ultimi sviluppi della vertenza Barco. A suscitare interesse anche la morte di Gigi Farioli, ex sindaco di Busto Arsizio che aveva intrecciato la propria attività politica con il territorio saronnese.

È morto a 88 anni il professor Luigi Ferioli, figura di riferimento per la divulgazione astronomica a Saronno. Era stato ricoverato dopo una caduta in bicicletta avvenuta mercoledì 4 novembre nel centro cittadino, che gli aveva provocato un grave trauma cranico. Per anni aveva condotto i corsi di astronomia dell’Unitre e guidato il Gruppo Astrofili Giovanni ed Angelo Bernasconi. Tra le sue iniziative più conosciute le serate La Luna in diretta e le meridiane realizzate alla scuola Aldo Moro e a Casa Morandi. Nel 2004 aveva ricevuto la Ciocchina, mentre nel 2011 un asteroide era stato intitolato a lui.

Le indagini sugli scontri e i saccheggi avvenuti a Milano hanno portato a una serie di perquisizioni anche a Limbiate. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati coltelli, tirapugni e un’accetta. L’attività investigativa punta a ricostruire le responsabilità negli episodi di violenza e nei danneggiamenti avvenuti nel capoluogo lombardo.

Nessuna apertura dalla direzione della Barco sulle richieste avanzate dai sindacati durante l’incontro del 5 novembre nella sede di Confindustria Varese. L’azienda ha respinto sia la richiesta di ritirare i 46 licenziamenti sia quella di ricorrere agli ammortizzatori sociali. La vertenza coinvolge anche 25 lavoratori interinali, per i quali non è previsto il rinnovo del contratto. Il confronto si è concentrato sul piano industriale, mentre prosegue la mobilitazione sindacale. Un’assemblea con i dipendenti è stata fissata per lunedì 9 novembre.

È morto a 70 anni Gigi Farioli, ex sindaco di Busto Arsizio e consigliere regionale lombardo. Aveva guidato la città per due mandati, dal 2006 al 2016, dopo una lunga esperienza politica iniziata negli anni Ottanta. Il suo percorso aveva incrociato più volte Saronno, anche attraverso i rapporti con il parlamentare Gianfranco Librandi e le candidature regionali condivise con esponenti del territorio. Nel 2023 era intervenuto anche sul futuro dell’ospedale di Saronno, proponendo una riflessione sull’organizzazione sanitaria oltre i confini provinciali. I funerali sono previsti sabato 7 novembre alle 15.30 nella Basilica di San Giovanni a Busto Arsizio.

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