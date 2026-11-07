Cronaca

VARESE – Ventisette lavoratori completamente in nero e altri 32 irregolari: è il bilancio dei controlli effettuati negli ultimi due mesi dalla guardia di finanza in provincia di Varese. Complessivamente sono state eseguite 29 verifiche in attività commerciali e imprese di diversi settori, dalle attività di ristorazione ai negozi, fino alle imprese di servizi funerari.

Proprio in due aziende funebri dell’Alto Varesotto i finanzieri hanno individuato 15 lavoratori irregolari e uno completamente in nero. In una macelleria è stato invece scoperto un dipendente non dichiarato che percepiva indebitamente la Naspi, l’indennità di disoccupazione.

Particolare anche il caso di un negozio di telefonia, dove è stato trovato un minorenne cinese, regolarmente soggiornante in Italia, impiegato nell’accoglienza dei clienti. Il titolare è stato denunciato per violazione delle norme sulla tutela del lavoro minorile.

Le verifiche hanno interessato numerosi comuni, tra cui Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Castellanza, Sesto Calende, Luino, Cassano Magnago, Malnate e Olgiate Olona.

Le sanzioni amministrative per le violazioni accertate ammontano complessivamente, secondo gli importi indicati, a una cifra compresa tra 84.740 e 538.940 euro. Per 14 attività è stata inoltre proposta all’Ispettorato territoriale del lavoro la sospensione, essendo stata riscontrata una presenza di lavoratori in nero superiore al 10% del personale presente durante i controlli.

(foto archivio)

07112026