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LOMAZZO – Un’eredità viva a Lomazzo. Francesco Somaini 1926-2005, in occasione del centenario della nascita dello scultore lomazzese, conosciuto in tutto il mondo. Il progetto del Comune di Lomazzo e della Fondazione Somaini si chiuderà sabato 7 e domenica 8 novembre con una mostra fotografica allestita nell’Ex Asilo Garibaldi in Piazza IV novembre. Esposta una serie di scatti fotografici che restituisce l’immagine di Francesco Somaini al lavoro e racconta la forza espressiva della sua ricerca artistica. Le fotografie sono del lomazzese Sergio Palazzi, che ebbe la possibilità di seguire da vicino il lavoro dello scultore.

Il vernissage di sabato 7 novembre alle 18 sarà introdotto dai saluti della prima cittadina Paola Molteni, della Fondazione Somaini e dell’Associazione Culturale Lomazzo Giovanni Paolo II, che ha curato la mostra. L’associazione Helianto accompagnerà il pubblico alla scoperta di Francesco Somaini e del suo universo espressivo, con un reading teatralizzato. La parola si affiancherà alle immagini e alle forme della scultura, offrendo al pubblico un’ulteriore occasione per avvicinarsi alla figura dell’artista. L’esposizione sarà visitabile dalle 17 alle 19 di sabato 7 novembre, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 di domenica 8 novembre. Ingresso gratuito.

La rassegna culturale

Tra spettacoli, laboratori, danze di comunità, il cortometraggio Il mondo nuovo, Lomazzo da luglio a novembre ha reso omaggio al suo illustre concittadino con una serie di proposte artistiche e culturali aperte a tutta la cittadinanza. Il ricchissimo programma, coordinato da Comune di Lomazzo e da Fondazione Somaini, è curato e realizzato da professionisti del settore culturale e sociale, scelti tra le realtà locali: le associazioni culturali È studio di Paolo Volontè, Le Nuove Proposte, Dimore Creative e Associazione Iubilates, Luminanda, Associazione culturale Lomazzo Giovanni Paolo II, Helianto, la cooperativa Ecofficine.

Coinvolte Ilaria Clerici e Simona Proserpio, danza-terapeute dell’associazione professionale Italiana Danza Movimento Terapia, la coreografa e danzatrice Ilaria Giardina, il danzatore Riccardo Ardusso. Fulcro dell’iniziativa è l’installazione nell’area feste di via Cavour 2 dell’opera Fortunia vincitrice, scultura in resina nera realizzata tra il 1997 e il 2000 sul tema universale del conflitto tra il bene e il male. La grande scultura è diventata elemento scenico capace di ospitare diverse azioni performative e partecipative, con l’obiettivo di favorire forme di partecipazione attiva.

Spiega Mariangela Vitale, consigliera delegata alla Politiche culturali per il Comune di Lomazzo: “Il valore di questo progetto è prima di tutto nella sua dimensione corale. Diverse realtà del territorio hanno lavorato insieme per mesi, mettendo in comune competenze, idee e linguaggi diversi attorno a un unico tema e alla straordinaria figura di Francesco Somaini. La disponibilità all’ascolto e alla collaborazione ha permesso di costruire non solo un programma culturale, ma un’occasione concreta di lavoro di comunità e per la comunità. Abbiamo coinvolto associazioni, professionisti, artisti, cittadini e cittadine, creando occasioni per conoscersi, confrontarsi e valorizzare esperienze diverse”.

In questo percorso è stato fondamentale per il Comune il dialogo con la Fondazione Somaini e con la professoressa Luisa Somaini, che hanno accolto e accompagnato le diverse proposte. Prosegue Vitale: “Francesco Somaini amava relazionarsi con le maestranze locali e con i cittadini. Questo progetto ha raccolto la sua stessa attitudine a creare legami. Gli artisti e le realtà coinvolte hanno cercato di mettere in relazione le sue opere con il territorio e con chi lo abita, trasformando la cultura in uno spazio di incontro e partecipazione. È questo, per noi, il senso più concreto del fare cultura per una comunità e insieme alla comunità”.

La scultura Fortunia vincitrice

La famiglia Somaini ha messo a disposizione del progetto la scultura Fortunia vincitrice, proveniente dal proprio archivio e realizzata tra il 1997 e il 2000. Un esemplare in resina nera della grande opera in bronzo collocata negli uffici Bennet di Montano Lucino. L’opera affronta il tema universale del conflitto tra il bene e il male, tradotto da Somaini in una composizione dinamica nella quale forze contrapposte sembrano confrontarsi in un equilibrio instabile. Le superfici tese e la tensione plastica che caratterizzano la scultura esprimono la ricerca dell’artista intorno ai grandi temi della condizione umana: il contrasto, la trasformazione e la possibilità di prevalere sulle forze distruttive. Fortunia vincitrice rappresenta così una riflessione sulla vittoria della dimensione costruttiva e creativa dell’uomo, cifra ricorrente della poetica di Somaini. La scultura è installata nell’area feste di via Cavour 2, un’area strategica per Lomazzo, compresa tra l’ex cotonificio Somaini (progettato dall’onorevole Francesco Somaini, industriale tessile e uomo politico, nonno dello scultore, oggi sede di ComoNExT, di alcune attività commerciali e spazio per iniziative cittadine), la ferrovia e Villa Somaini.

L’intervento site-specific, curato da Luisa Somaini e visitabile per tutto il periodo della rassegna, è pensato per creare un dialogo tra opera, ambiente e comunità, stimolando una riflessione sul ruolo dell’arte nei luoghi della quotidianità e sulla sua capacità di dialogare con il contesto in cui viene inserita. L’installazione dell’opera trasforma, infatti, lo spazio urbano in un luogo di incontro e di fruizione collettiva, entrando in risonanza con le sculture di Somaini già presenti a Lomazzo come il Monumento ai Caduti al cimitero, il fonte battesimale, i mosaici e la croce a cuore aperto dell’altare maggiore della chiesa dei SS. Vito e Modesto.

Francesco Somaini, biografia

Francesco Somaini (Lomazzo, 1926 – Como, 2005) è stato uno tra i maggiori protagonisti della scultura italiana del Novecento e una figura riconosciuta nel panorama artistico internazionale. Dopo la formazione all’Accademia di Brera e gli esordi alla Quadriennale di Roma e alla Biennale di Venezia, ha sviluppato una ricerca innovativa e un linguaggio capace di unire scultura, architettura e spazio urbano. Tra i tanti riconoscimenti: il premio come miglior scultore straniero alla Biennale di San Paolo del Brasile nel 1959 e il primo premio della critica alla Biennale di Parigi nel 1961.

La sua attività si è sviluppata tra Italia, Europa, Stati Uniti, Giappone e America Latina, con opere e interventi di grande dimensione pensati in rapporto ai luoghi e alla trasformazione dello spazio pubblico. Convinto del ruolo della scultura come strumento di riqualificazione urbana e di dialogo con l’architettura, ha collaborato con architetti e progettisti promuovendo l’idea di una sintesi delle arti. La Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma gli ha dedicato la prima retrospettiva postuma nel 2007.

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