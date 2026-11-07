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SARONNO – Sabato 7 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata. Le precipitazioni sono attese soprattutto durante la notte, con circa 2 millimetri di pioggia. Le temperature resteranno comprese tra una minima di 9°C e una massima di 11°C. Lo zero termico scenderà a 1.780 metri. Non sono previste allerte meteo.

I venti saranno deboli e cambieranno direzione nel corso della giornata: al mattino soffieranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio arriveranno da Sud-Sudest. Il quadro sarà quindi caratterizzato da una prevalenza di nuvole, ma con alcune aperture e senza precipitazioni significative durante le ore diurne.

In Lombardia le infiltrazioni umide porteranno cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi. Sulle basse pianure occidentali, sulle Prealpi occidentali e sulle Alpi Retiche prevarranno condizioni grigie, ma senza fenomeni rilevanti. Sulle basse pianure orientali, sulle zone pedemontane e sulle alte pianure, oltre che sulle Prealpi orientali, sono previste deboli piogge al mattino, in esaurimento dal pomeriggio. Sulle Orobie potranno verificarsi deboli nevicate nelle prime ore della giornata, anch’esse in attenuazione nel pomeriggio. I venti saranno molto deboli dai quadranti nord-orientali, con zero termico intorno ai 1.900 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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