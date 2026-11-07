Saronno, al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli rosario con le fiaccole e messa per papa Leone
7 Novembre 2026
SARONNO – Una celebrazione speciale domenica 8 novembre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di piazza Santuario, con il rosario accompagnato dalle fiaccole accese, la messa e una preghiera dedicata a papa Leone XIV, nel ricordo della sua elezione avvenuta l’8 maggio 2025, proprio nel giorno dedicato alla Madonna dei Miracoli.
L’iniziativa si inserisce nel tradizionale appuntamento di preghiera dell’8 di ogni mese, che per l’occasione sarà arricchito da una breve processione con i flambeaux, le caratteristiche fiaccole utilizzate durante le celebrazioni religiose.
Il programma prevede alle 17.30 la recita del rosario, con partenza dalla statua dell’Immacolata custodita nell’antico chiostro e arrivo all’interno del Santuario. Alle 18 sarà celebrata la messa, durante la quale verranno affidate alla Madonna dei Miracoli tutte le intenzioni di preghiera.
Al termine della funzione è prevista una benedizione speciale dei pellegrini, seguita dalla preghiera per papa Leone XIV, nell’anniversario mensile della sua elezione al soglio pontificio. Ad accompagnare musicalmente la celebrazione sarà la Corale di Albusciago, proveniente dalla provincia di Varese.
07112026