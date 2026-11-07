Città

SARONNO – Sarà la chiesa della Sacra Famiglia, nel quartiere Prealpi, a ospitare lunedì 9 novembre alle 15.15 i funerali del professor Ferioli, l’astronomo saronnese scomparso a 88 anni in seguito alle complicanze di un grave trauma cranico riportato in una caduta in bicicletta avvenuta mercoledì 4 novembre nel centro cittadino. La salma sarà composta alle onoranze funebri Miazzolo di Saronno, dove sarà possibile rendergli omaggio prima dell’ultimo saluto.

La notizia della sua scomparsa ha colpito il mondo culturale cittadino, al quale Ferioli aveva dedicato decenni di impegno, studio e divulgazione. Una vita trascorsa con gli occhi rivolti al cielo, ma soprattutto con il desiderio di condividere con gli altri la propria passione per le stelle.

Presidente del Gruppo Astrofili Giovanni ed Angelo Bernasconi, per anni aveva tenuto i corsi di astronomia dell’Unitre, accompagnando tanti saronnesi alla scoperta dell’universo. Indimenticabili le serate “La Luna in diretta”, dedicate all’osservazione del cielo, così come le conferenze nelle scuole e gli incontri all’osservatorio del Monte Generoso, in Svizzera.

Il suo legame con Saronno è testimoniato anche dalle meridiane che aveva realizzato alla scuola media Aldo Moro e nella corte di Casa Morandi. Nel 2004 il Comune gli aveva conferito la Ciocchina, riconoscendo il valore del suo contributo alla comunità.

Nel 2011 era arrivato un omaggio ancora più particolare: il Minor Planet Center di Cambridge, nel Massachusetts, aveva intitolato a lui l’asteroide (32931) Ferioli.

Lunedì sarà il momento dell’ultimo saluto a un uomo che aveva saputo avvicinare generazioni di saronnesi all’astronomia. Restano le sue lezioni, le meridiane e quella curiosità per l’universo che aveva coltivato e trasmesso per tutta la vita. E, tra le stelle, un piccolo corpo celeste che continuerà a portare il suo nome.