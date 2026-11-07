Saronno, Giulia Pagliari vince a Fieracavalli Verona: primo posto nel salto ostacoli a 18 anni
7 Novembre 2026
SARONNO – A soli 18 anni conquista il primo posto in una competizione nazionale di salto ostacoli, portando Saronno sul gradino più alto del podio di Fieracavalli a Verona. Protagonista dell’impresa è Giulia Pagliari, giovane amazzone saronnese, che si è aggiudicata la gara di apertura della manifestazione, nella categoria Silver con ostacoli di 128 centimetri.
Un risultato importante, ottenuto con un percorso netto, senza penalità, in una competizione che ha visto confrontarsi atleti selezionati provenienti da tutta Italia. Giulia è riuscita a distinguersi tra i partecipanti, conquistando la prima posizione in uno degli appuntamenti più conosciuti del panorama equestre nazionale.
La giovane saronnese frequenta l’ultimo anno del liceo scientifico e affianca agli impegni scolastici la passione per l’equitazione. È tesserata alla Scuderia della Rovere, dove si allena sotto la guida dell’istruttore Albert Marongiu, che la segue nel suo percorso sportivo.
La vittoria a Verona rappresenta una soddisfazione per la diciottenne, che ha saputo affrontare una gara impegnativa senza commettere errori, centrando il risultato migliore nella categoria.
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