Città

SARONNO – Revocata l’autorizzazione al gazebo di Attac Saronno in piazza Libertà a favore di una location più defilata. E’ la notizia che arriva dalla nota dell’associazione saronnese che spiega l’accaduto con un lungo excursus.

“Michele Castelli ha organizzato una “marcia di solidarietà con le forze dell’ordine”, che evidentemente ne hanno un gran bisogno. La marcia percorrerà il centro pedonale cittadino: corso Italia, piazza Avis etc. Futuro nazionale ha organizzato una “giornata con i cittadini”, forse per riprendersi dalla triplice batosta di Vucic, Bolsonaro e della guida suprema Trump. Dove? In piazza Avis. Lungo il percorso della marcetta di cui sopra.

Tutto in regola, tutto autorizzato da Questura e autorità locali.

Ma ora arriva il bello. Attac Saronno desidera celebrare a suo modo il 4 novembre, Festa della Guerra Vinta (dopo il solito voltafaccia, NdR) e desidera farlo con un gazebo dove, tra l’altro, si raccoglieranno firme contro le spese militari che tolgono denaro a sanità, scuola, pensioni etc. Attac ha chiesto di tenere, come da anni accade, il suo “gazebo rosso” in piazza Libertà. Che si trova lungo il percorso della marcetta di cui sopra.

Mercoledì 4 novembre, forse in omaggio alla virilità della vittoria bellica, ad Attac giungono, nell’arco di due ore: “L’autorizzazione della polizia locale, con tanto di ceralacca elettronica accanto alla firma del comandante di polizia locale e la telefonata della stessa polizia locale che ci chiede di spostare il nostro gazebo fuori dal percorso della marcia”.

Dura le sintesi dell’associazione: “Viene autorizzata la discutibile marcetta, viene permessa sul suo percorso la presenza di un manipolo che inneggerà a remigrazione, agli stragisti della decima e altri reati, viene negata ad un’associazione che da anni incontra i cittadini in piazza Libertà la sua presenza lì “perché si trovava sul percorso della marcia”, spostandola in un luogo molto meno visibile. Due pesi e due misure, è evidente. Chi ha preso questa decisione: la polizia locale di Saronno, rimangiandosi la sua stessa autorizzazione ufficiale? La Questura di Varese, cui giungono tutte le richieste di “ordine pubblico”, come oramai si cataloga anche una semplice raccolta di firme, specie se finalizzata a ridimensionare il comparto armato del Paese? La risposta nemmeno ci interessa”.

E concludono: “Ci interessa, però, che la cittadinanza lo sappia. Che i cittadini sappiano che ci sono istituzioni statali che prendono decisioni non imparziali, certamente non improntate al tema della garanzia del diritto di espressione ma con criteri altri, forse – chissà – anche legati alla “vicinanza politica” dei loro vertici e corpi. Per noi non c’è altra spiegazione per un fatto di questa gravità. Mai ci era successo che ci venisse revocata un’autorizzazione ufficiale già rilasciata, senza un motivo di chiara emergenza / urgenza”.

Per questo motivo, che è un ottimo motivo in più per firmare contro spese militari e riarmo, siamo stati in piazza dalle 10 alle 12 in piazza Indipendenza / inizio via Padre Monti, vicino all’ex Pretura. Per una firma Ma anche solo per due chiacchiere, anche di solidarietà. Perché oggi tocca a noi, ma domani…

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