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SARONNO – Una marcia per esprimere solidarietà e riconoscenza alle forze dell’ordine e a tutti coloro che ogni giorno operano per garantire la sicurezza dei cittadini. L’appuntamento è per questa mattina, sabato 7 novembre, nel centro di Saronno, dove si svolgerà una manifestazione promossa dall’associazione Insieme per un Futuro Migliore – Onlus, presieduta da Michele Castelli (foto). Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 10.30 in piazza Libertà, da dove alle 11 partirà il corteo. Il percorso si snoderà lungo corso Italia, via San Giuseppe e via San Cristoforo, per poi concludersi nuovamente in piazza Libertà.

Alle 11.30 è previsto il momento conclusivo della manifestazione, con gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali presenti. L’iniziativa intende rendere omaggio a tutte le realtà impegnate quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica: polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, vigili del fuoco ed esercito.

L’invito a partecipare è rivolto alla cittadinanza, alle associazioni, ai volontari e alle amministrazioni comunali del territorio. A queste ultime gli organizzatori hanno chiesto di intervenire con fascia tricolore e gonfalone. L’obiettivo della manifestazione è richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza e testimoniare vicinanza e sostegno agli operatori che svolgono quotidianamente il proprio servizio a favore della comunità.

07112026