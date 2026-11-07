Cronaca

SARONNO – Due telefoni cellulari rubati da un furgone, ma soprattutto il timore di aver perso per sempre le fotografie delle proprie bambine. È quanto accaduto giovedì 5 novembre in via Varese a Saronno, dove un uomo ha subito il furto di due smartphone utilizzati anche per lavoro. L’episodio si è verificato attorno alle 13.45 in via Varese. I telefoni, un iPhone 17 Pro Max e un Samsung S24 Ultra, si trovavano a bordo di un Opel Movano bianco. A raccontare l’accaduto è stata la compagna dell’uomo, che ha pubblicato un appello nel gruppo Facebook «Sei di Saronno oggi», chiedendo aiuto a chiunque possa aver notato qualcosa.

I due dispositivi sono già stati bloccati e il furto è stato denunciato ai carabinieri. A preoccupare maggiormente la coppia, però, non è soltanto il valore economico dei telefoni, ma soprattutto il contenuto della memoria: sui dispositivi erano infatti conservate fotografie delle loro figlie, ricordi familiari ai quali i genitori tengono particolarmente.

Da qui la decisione di rivolgersi ai social, nella speranza che qualcuno abbia assistito al furto o possa fornire informazioni utili al recupero dei cellulari. Chi avesse notizie può rispondere all’appello pubblicato nel gruppo Facebook cittadino.

(foto archivio: precedente furti su auto a Saronno)

07112026