Città

SARONNO – Il mese appena trascorso è stato davvero denso di aggiornamenti istituzionali. Raccogliamo la sfida di condensare in modo efficace quanto di maggiore interesse per l’area saronnese.

Tutti gli atti ufficiali citati sono disponibili su richiesta nella loro forma integrale.

Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta n° XII / 6833 del 28 settembre 2026, ha approvato l’aggiornamento del Contratto di Programma Ferrovienord – ossia in pratica l’elenco delle nuove opere e delle manutenzioni straordinarie associate al loro stato di progettazione, realizzazione o rendicontazione e alle relative fonti di finanziamento.

Le principali variazioni di nostro interesse sono le seguenti:

Nuovo studio, impatti acustici e vibrazionali, 100 000.00 € interamente a carico della Regione, inizio 2026, fine 2026;

Nuovo studio, velocizzazione Milano-Saronno-Varese, 100 000.00 € interamente a carico della Regione, inizio 2026, fine 2027;

Nuovo intervento, manutenzione straordinaria scambi Milano Cadorna, 3 143 682.12 € interamente a carico della Regione, inizio lavori 2027, fine lavori 2027;

Sostituzione passaggi a livello Locate Varesino, fase 2, fine lavori dal 2027 al 2028;

Incremento dotazione per le sottostazioni elettriche Saronno, Gemonio, Galliate, +716 997.16 €, fine lavori 2028;

Incremento dotazione per il collegamento Malpensa T2-Sempione, +18 783 002.84 €, fine lavori 2028;

Nuovo intervento, sostituzione delle casse di manovra degli scambi a Novate Milanese e Garbagnate Milanese, 2 900 273.02 € interamente a carico della Regione, inizio lavori 2027, fine lavori 2028;

Previsione del prolungamento del capolinea S9 da Saronno fino a Malpensa contestuale a quadruplicamento RFI Rho-Parabiago;

Adeguamento stazione Cittiglio, inizio lavori dal 2027 al 2028, fine lavori dal 2028 al 2029;

Raddoppio Seveso-Baruccana, inizio lavori dal 2026 al 2027, fine lavori dal 2028 al 2029 (prorogato al 25 ottobre 2030 il termine per l’emanazione del decreto di esproprio a seguito della dichiarazione di pubblica utilità);

Nuovo intervento, miglioramento delle stazioni, 11 000 000.00 € interamente a carico della Regione, inizio lavori 2028, fine lavori 2030;

Avviati i lavori a Milano Bovisa (termine previsto 2029) e Busto Arsizio (termine previsto 2031);

Incremento dotazione per la manutenzione straordinaria 2026-2032, +40milioni di euro.

Il Consiglio Regionale ha poi approvato la Legge Regionale n° 27 del 12 ottobre 2026 “Ratifica dell’intesa tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Regione Lombardia, concernente lo sviluppo della mobilità transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo” che, marginalmente, contiene anche alcune indicazioni per quanto riguarda lo sviluppo del servizio a Saronno:

A medio termine, studio sull’integrazione dell’offerta transfrontaliera con l’eventuale nuova relazione Laveno Mombello Lago-Sesto Calende-Malpensa-Saronno-Milano Cadorna ogni due ore (da realizzarsi a lungo termine);

A lungo termine, servizio Re Malpensa-Orio al Serio ogni ora in corrispondenza a Seregno con servizio RE80 Locarno-Lugano-Milano;

A conclusione degli aggiornamenti da Regione Lombardia, segnaliamo che il 21 ottobre 2026 il Consiglio ha definitivamente approvato il nuovo Programma Regionale Mobilità e Trasporti (Prmt), il cui testo definitivo non risulta ancora disponibile mentre scriviamo. Sarà nostra premura aggiornare i lettori in merito. Sono però noti gli Ordini del Giorno contestualmente approvati, alcuni dei quali impegnano la Giunta a promuovere il collegamento ferroviario Malpensa-Orio, definire il nuovo modello del nodo di Milano (documento di indirizzo entro il 2028) e studiare il raddoppio Como Camerlata-Borghi; completare lo Stibm Como-Lecco-Varese; sostenere il Tpl contro il caro-gasolio; automatizzare gli indennizzi, valutare agevolazioni tariffarie e Carta del docente; installare Dae sui treni; potenziare sicurezza e decoro; garantire piena accessibilità con cronoprogrammi, penali e dati in tempo reale.

In conclusione un aggiornamento dall’Agenzia Tpl Como-Lecco-Varese: con determinazione n°359 del 15 ottobre 2026 si dà incarico di patrocinio legale nei giudizi pendenti dinanzi al Tar Milano sull’Avviso di Manifestazione di Interesse avente ad oggetto “Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su strada di competenza, suddivisa in 5 lotti di gara”. I ricorsi presentati sono tre, promossi da alcuni degli operatori uscenti, con capofila rispettivamente Asf, Fnma e Stie. Questa è sicuramente una notizia negativa per utenti e cittadini, in quanto si dilatano ulteriormente i tempi rispetto ai quasi 10 anni già trascorsi. Certamente la Giustizia farà il suo corso, ci limitiamo ad augurarci che lo faccia in fretta.

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