Comasco

TURATE – Un malore alla guida, un incidente che ha coinvolto due automobili e l’intervento dei soccorsi, con vigili del fuoco, ambulanze e personale sanitario. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 6 novembre, in via Isonzo a Turate, dove un uomo di 78 anni è stato soccorso in codice rosso e trasportato all’ospedale di Saronno.

L’allarme è scattato alle 17.06, all’altezza del civico 32/C. Secondo le prime informazioni, all’origine dell’incidente ci sarebbe stato un malore accusato da una persona alla guida. Due le vetture coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como, impegnati nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e nella messa in sicurezza dei veicoli. Mobilitato anche il sistema di emergenza sanitaria, con due ambulanze, un mezzo di soccorso avanzato e l’elisoccorso. Allertati inoltre i carabinieri di Cantù.

Il personale sanitario ha prestato assistenza al 78enne, trasferito all’ospedale di Saronno in codice rosso. Restano da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le condizioni cliniche dell’uomo soccorso.

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