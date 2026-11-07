Cronaca

UBOLDO – Due pattuglie dei carabinieri, con i lampeggianti accesi, sono intervenute attorno a mezzanotte all’incrocio tra via IV Novembre e via Raffaello Sanzio, a Uboldo. È accaduto l’altra notte, quando la presenza delle gazzelle dell’Arma ha richiamato l’attenzione di alcuni automobilisti di passaggio.

A quanto pare, all’origine dell’intervento ci sarebbe stata una lite, sulla quale sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto, né sulle persone coinvolte. La presenza delle due pattuglie non è passata inosservata: via IV Novembre è infatti una delle strade più trafficate del paese, percorsa da numerosi veicoli anche nelle ore serali e notturne. I lampeggianti accesi delle gazzelle hanno inevitabilmente attirato l’attenzione di chi transitava nella zona.

Resta dunque da chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e che cosa abbia reso necessario l’intervento dei militari nel cuore della notte.

(foto: le pattuglie intervenute sul posto ad Uboldo)

07112026