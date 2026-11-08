Calcio

CISLAGO – Una domenica da incorniciare per il Cistellum, che nella nona giornata del campionato di Prima categoria, girone H, ha travolto l’Ispra con un netto 5-0. Protagonisti della goleada due ex giocatori del Fbc Saronno, Iacovelli e Maugeri (nella foto d’archivio di Andrea Elli), entrambi autori di una doppietta. A completare il tabellino dei marcatori è stato Simone, per un successo che consente alla formazione cislaghese di risalire la classifica e portarsi a quota 11 punti. Una vittoria particolarmente significativa anche considerando la posizione degli avversari, che si presentavano alla sfida nelle zone alte della graduatoria. Il Cistellum ha così conquistato tre punti preziosi, migliorando anche la propria differenza reti, ora positiva di cinque gol.

Giornata negativa invece per il Tradate, sconfitto in casa dal Brebbia per 2-1. Ai padroni di casa non è bastata la rete realizzata da Leone per evitare la battuta d’arresto. Il Tradate rimane dunque fermo a 9 punti, mentre il Brebbia sale a quota 10.

In testa alla classifica continua a comandare la Cantello Belfortese con 22 punti, seguita dalla Valcuviana a 20. Più staccate le inseguitrici, con l’Accademia Verbano Caravate a quota 15.

Classifica Prima categoria girone H dopo la nona giornata: Cantello Belfortese 22 punti; Valcuviana 20; Accademia Verbano Caravate 15; Ispra Calcio e San Michele Calcio 14; Città di Samarate 13; Calcio Bosto e Faloppiese Olgiate Ronago 12; Cistellum 2016 11; Brebbia 2019, Valceresio A. Audax e Union Valleolona 10; Tradate, Cedratese e Cdg Veniano 9; Laveno Mombello 7.

08112026