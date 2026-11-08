Calcio

SARONNO – Nona giornata del campionato di Seconda categoria con risultati contrastanti per le formazioni del Saronnese. Spiccano il netto successo dell’Azzurra Mozzate, il pareggio nel derby tra Amor Sportiva e Pro Juventute Uboldo e la vittoria del Dal Pozzo nell’anticipo del sabato. Pareggia anche l’Equipe Garibaldi, mentre arrivano sconfitte per Gerenzanese, Cogliatese e Cgds Misinto.

Nel girone G giornata difficile per la Gerenzanese, sconfitta in casa per 4-1 dalla Vasca 1986. Ai padroni di casa non è bastata la rete di Canavesi per evitare una pesante battuta d’arresto. In classifica guida la Guanzatese con 22 punti, mentre la Gerenzanese si trova a metà graduatoria con 12 punti.

Nel girone K sorride il Dal Pozzo, che nell’anticipo di sabato ha superato il Cuggiono per 2-1, conquistando tre punti importanti per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Al comando c’è la Victor Rho con 27 punti, mentre il Dal Pozzo occupa il terzo posto con 19.

Nel girone R domenica negativa per le due formazioni locali. La Cogliatese è stata battuta per 3-0 sul campo della Gerardiana Monza, mentre il Cgds Misinto ha ceduto in casa per 2-1 alla Juvenilia. In classifica comanda il Cesano Maderno con 21 punti, mentre Cogliatese e Misinto sono appaiate a quota 12, nella zona centrale della graduatoria.

Nel girone V il derby tra Amor Sportiva e Pro Juventute Uboldo si è concluso sull’1-1. Per i padroni di casa è andato a segno Lazarov, mentre la rete della formazione uboldese è stata realizzata da Dalzovo. Un punto a testa che permette all’Amor di salire a quota 15, mantenendo una lunghezza di vantaggio sulla Pro Juventute, a 14.

Netta affermazione invece per l’Azzurra Mozzate, che ha travolto il Calcio San Giorgio con un secco 4-0. A firmare il successo sono stati Nazoume, Kiemtore, Panuccio su calcio di rigore e Clerici. Tre punti che consentono ai mozzatesi di raggiungere quota 12 e migliorare la propria posizione in classifica.

Pareggio per 2-2 dell’Equipe Garibaldi sul campo della Legnanese. La formazione saronnese è andata a segno con Borsetti e Scatigna, conquistando un punto che la porta a quota 10, appaiata proprio agli avversari di giornata.

In testa al girone V resta l’Union Villa Cassano con 19 punti, seguito dal Vanzaghello a 18 e dal Lonate Ceppino a 17. Amor Sportiva e Pro Juventute occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione. Classifica Seconda categoria girone V dopo la nona giornata: Union Villa Cassano 19 punti; Vanzaghello 18; Lonate Ceppino 17; Amor Sportiva 15; Pro Juventute 14; San Marco, Arsaghese e Calcio Olgiate 13; Azzurra Mozzate e Ardor 12; Amici dello Sport 11; Equipe Garibaldi e Legnanese 10; Torino Club Marco Parolo 8; Calcio San Giorgio 7; Busto 81 Calcio 5.

(foto: esultanza Azzurra Mozzate)

08112026