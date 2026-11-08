Calcio

LAINATE – Successo casalingo per la Frazione Calcistica Dal Pozzo che, nell’anticipo di sabato sera della nona giornata di andata del campionato di Seconda categoria, girone K, ha superato 2-1 il Cuggiono. La partita si è disputata al centro sportivo di Lainate e ha visto i padroni di casa conquistare tre punti importanti nella corsa alle prime posizioni della classifica.

Protagonista della serata Di Lio, autore di entrambe le reti del Dal Pozzo. L’attaccante ha sbloccato il risultato proprio nei momenti iniziali dell’incontro, indirizzando subito la sfida a favore della formazione di casa. È stato ancora lui a trovare la via del gol, completando una doppietta decisiva per il successo finale. Il Cuggiono è riuscito a segnare una rete, ma non è bastata per evitare la sconfitta.

Con questa vittoria il Dal Pozzo sale a 19 punti dopo nove partite, consolidando il secondo posto alle spalle della capolista Victor Rho, ancora a punteggio pieno con 24 punti in otto gare. Un risultato che consente alla formazione del Dal Pozzo di mantenersi nelle zone alte della graduatoria, in attesa delle altre partite della nona giornata.

Seconda categoria, girone K – Classifica dopo l’anticipo: Victor Rho 24 punti; Dal Pozzo 19; Vighi 1967 18; Virtus Cantalupo 17; Casorezzo e Accademia Inveruno 14; Oratorio Lainate Ragazzi e FC Sedriano 12; OSAF e Longobarda 2010 11; Cuggiono 10; Furato 6; San Luigi Pogliano 5; San Giuseppe Arese Calcio e San Vittore Olona 3; Real Vanzaghese Mantegazza 1.

Dal Pozzo e Cuggiono hanno giocato nove partite, le altre squadre otto. Classifica provvisoria in attesa del completamento della giornata.

08112026