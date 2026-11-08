Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una Caronnese travolgente ritrova la vittoria nella nona giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Questo pomeriggio i rossoblù allenati da Andrea Tomasoni hanno superato con un netto 5-0 l’Aurora Cantalupo, chiudendo di fatto la partita già nei primi venti minuti. Protagonista Palma, autore di una doppietta, mentre le altre reti sono state firmate da Giangaspero, Pliscovaz e Di Quinzio. Un successo che permette alla Caronnese di salire a 17 punti e consolidare il quarto posto in classifica.

L’avvio dei padroni di casa è subito aggressivo. Dopo appena un minuto Fogal sfiora il vantaggio di testa su cross di Di Quinzio, mentre al 5′ Palma sblocca il risultato con una precisa punizione che non lascia scampo al portiere Marelli. All’11’ è Pliscovaz a impegnare l’estremo difensore ospite, prima del raddoppio che arriva al 15′: ancora Palma, questa volta con un’incursione in area conclusa da un rasoterra sul secondo palo.

L’Aurora Cantalupo fatica a contenere le iniziative rossoblù e nel giro di cinque minuti subisce altre tre reti, compreso il secondo gol di Palma. Al 18′ Palma lancia Pliscovaz, che serve Giangaspero per il 3-0. Al 20′ i ruoli si invertono: assist di Giangaspero e potente conclusione di Pliscovaz che vale il poker. Quattro reti nei primi venti minuti, con la formazione ospite costretta a inseguire una partita ormai fortemente compromessa.

Il tecnico dell’Aurora, Raffaele Negri, prova a intervenire già al 32′ con due sostituzioni, ma il primo tempo si chiude senza ulteriori variazioni nel punteggio.

Nella ripresa la Caronnese continua a spingere. Al 4′ Giangaspero impegna Marelli dopo una bella iniziativa di Fogal e sul successivo calcio d’angolo, al 5′, Di Quinzio trova il 5-0 con una conclusione al volo.

Con il risultato ormai acquisito, Tomasoni dà spazio anche ai giocatori della panchina. I rossoblù sfiorano comunque la sesta rete al 30′, quando Giangaspero impegna nuovamente Marelli e colpisce anche un palo, mentre Ayoub El Fkak, entrato nella ripresa al posto di Pliscovaz, manca di poco il bersaglio da distanza ravvicinata.

La gara si conclude sul 5-0, risultato che rilancia la Caronnese dopo le ultime battute d’arresto. In testa alla classifica restano appaiate Legnano e Rhodense con 23 punti, seguite dalla Baranzatese a 19. I rossoblù sono quarti a quota 17, a due lunghezze dal terzo posto.

Il tabellino

Caronnese-Aurora Cantalupo 5-0

CARONNESE: Paloschi, D. Colombo (23′ st Bobbo), Pisan, Fogal, Robbiati, Cocuz, Minuzzi (13′ st El Hilali), Palma (39′ st Cappi), Giangaspero, Di Quinzio (27′ st Confalonieri), Pliscovaz (21′ st El Fkak). A disposizione: N. Colombo, Bernacchi, Zeroli, Corno. Allenatore: Andrea Tomasoni.

AURORA CANTALUPO: Marelli, Martiarena (35′ st Galantucci), Furione, Candia (30′ st Tibaldo), Guedak, Selmo (32′ pt Escalante, 30′ st Sahnoune), Troncoso (32′ pt De Bernardi), Molina, Roncarolo, Franco, Cagna. A disposizione: Caccia, Cesari. Allenatore: Raffaele Negri.

Arbitro: Riccardo Belbruti di Bergamo (assistenti Mauro Merlini di Milano e Alessandro Morina di Chiari).

Marcatori: 5′ pt e 15′ pt Palma, 18′ pt Giangaspero, 20′ pt Pliscovaz, 5′ st Di Quinzio.

Classifica Eccellenza girone A dopo la nona giornata

Legnano e Rhodense 23 punti; Baranzatese 19; Caronnese 17; Barona Sporting e Fbc Saronno 15; Tribiano 14; Academy Calvairate 13; Sedriano 12; Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo 8; Ardor Lazzate 7; Magenta e Besnatese 5; Assago 2.

(foto: esultanza della Caronnese nel post gara)

08112026