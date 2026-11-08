Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno torna davanti al proprio pubblico per la nona giornata del campionato di Eccellenza. Oggi pomeriggio, domenica 8 novembre, alle 14.30 i biancocelesti ospitano la Besnatese allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi, in una partita che ilSaronno seguirà con il tradizionale play by play, per raccontare in tempo reale tutte le fasi dell’incontro.

Il Saronno si presenta all’appuntamento con 12 punti in classifica, in una zona centrale della graduatoria nella quale diverse squadre sono racchiuse in pochi punti. La Besnatese è invece nelle posizioni di coda, con 5 punti, e arriva a Saronno alla ricerca di un risultato positivo. Per i padroni di casa è un’occasione per sfruttare il fattore campo e provare a risalire la classifica. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Sabino Basso della sezione di Lodi, assistito da Davide Astori di Chiari e Giovanni Matteo di Pavia.

Classifica Eccellenza girone A dopo l’ottava giornata: Rhodense e Legnano 20 punti; Baranzatese 19; Caronnese e Barona 14; Tribiano 13; Sedriano e Fbc Saronno 12; Academy Calvairate e Vergiatese 10; Aurora Cantalupo 8; Lentatese 6; Besnatese e Magenta 5; Ardor Lazzate 4; Assago 2.

08112026