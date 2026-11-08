Calcio

LAZZATE – Finalmente la prima vittoria stagionale per l’Ardor Lazzate, che nella nona giornata del campionato di Eccellenza, girone A, espugna il campo dell’Assago con un netto 3-0. Un successo particolarmente importante per i gialloblù, che interrompono una serie di otto partite senza vittorie e conquistano tre punti preziosi nella corsa per allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica.

La svolta arriva in coincidenza con il ritorno in panchina di Mavillo Gheller, richiamato alla guida dell’Ardor per cercare di invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato. La squadra risponde subito con una prestazione convincente, mettendo al sicuro il risultato già nel primo tempo.

A sbloccare la partita è De Milato, che al 14′ porta in vantaggio i lazzatesi. Passano appena nove minuti e arriva il raddoppio firmato da Vavassori, che al 23′ mette una seria ipoteca sul successo. L’Ardor va così al riposo avanti di due reti, in una situazione favorevole che riesce a gestire anche nella seconda frazione.

Nella ripresa i gialloblù completano l’opera al 40′, quando Cazzaniga realizza il gol del definitivo 3-0. Una vittoria senza reti subite che rappresenta anche un’iniezione di fiducia per una squadra chiamata a recuperare terreno dopo le difficoltà delle prime giornate.

Con questi tre punti l’Ardor Lazzate sale a quota 7, lasciandosi alle spalle Magenta e Besnatese, entrambe ferme a 5, e l’Assago, ultimo con 2 punti. La formazione di Gheller resta nella parte bassa della graduatoria, ma il successo esterno può rappresentare un punto di partenza per risalire la classifica.

Eccellenza girone A, risultati e marcatori della nona giornata

Assago-Ardor Lazzate 0-3. Reti: 14′ pt De Milato, 23′ pt Vavassori, 40′ st Cazzaniga.

Baranzatese-Legnano 0-3. Reti: 14′ pt Vitofrancesco, 26′ pt Todaj, 35′ pt Benedetti.

Barona Sporting-Tribiano 1-1. Reti: 37′ pt Ait Atti (T), 22′ st Dellavedova (B).

Caronnese-Aurora Cantalupo 5-0. Reti: 5′ pt e 15′ pt Palma, 18′ pt Giangaspero, 20′ pt Pliscovaz, 5′ st Di Quinzio.

Magenta-Academy Calvairate 1-2. Reti: 12′ pt Moscheo (M), 17′ st Calabrò (C), 21′ st Vai (C).

Fbc Saronno-Besnatese 2-0. Reti: 18′ pt Giudici, 42′ st Favilla.

Vergiatese-Lentatese 0-3. Reti: 11′ st Gualandris, 15′ st Berra, 31′ st Galbiati.

Rhodense-Sedriano 1-0. Rete: 17′ pt Donini.

Classifica Eccellenza girone A dopo la nona giornata

Legnano e Rhodense 23 punti; Baranzatese 19; Caronnese 17; Barona Sporting e Fbc Saronno 15; Tribiano 14; Academy Calvairate 13; Sedriano 12; Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo 8; Ardor Lazzate 7; Magenta e Besnatese 5; Assago 2.

(foto archivio: Mavillo Gheller)

08112026