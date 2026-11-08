Calcio

FIRENZE – Grande rimonta del Como nella decima giornata del campionato Primavera 1. Questo pomeriggio i giovani lariani hanno espugnato il campo della Fiorentina, imponendosi per 3-2 al Viola Park dopo essere stati sotto di due reti. Una vittoria costruita nella ripresa, con tre gol realizzati in appena un quarto d’ora. La Fiorentina parte meglio e sblocca il risultato al 16′ con Campaniello, bravo a sfruttare un tiro-cross di Croci. Al 37′ arriva anche il raddoppio, ancora firmato da Campaniello con una conclusione rasoterra al termine di una bella iniziativa personale di Croci. Si va dunque al riposo sul 2-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa cambia tutto. Al 5′ Ballone approfitta di un’indecisione del portiere Fei e accorcia le distanze con un tap-in. All’11’ Zamagni trova il pareggio con un preciso sinistro dal limite dell’area. Il Como non si accontenta e al 20′ completa la rimonta: Cassano calcia dalla distanza e, complice una leggera deviazione, trova la rete del definitivo 3-2.

Tre punti importanti per la formazione allenata da Gianluca Falsini (che disputa le gare interne a Rovello Porro), protagonista di una vittoria in trasferta ottenuta con una reazione di carattere dopo un primo tempo difficile.

Fiorentina-Como 2-3

FIORENTINA: Fei, Corduneanu, Turnone, Melani, Martini, Cianciulli, S. Beldenti, Ademi, Forte, Croci, Campaniello. A disposizione: Magalotti, Boskovic, Atzeni, Angeloni, Jallow, Bracchi, Pietropaolo, Bonanno, Chiti, Perrotti, Colaciuri. All. Andreazzoli.

COMO: Damioli, Cardoso, Grilli, Andrealli, Bonsignori, Fustini, Epifani, Cassano, Ballone, Albini, Zamagni. A disposizione: Sgarbi, Soumah, Thiland-Herard, Mazzara, Tigano, Bulgheroni, Asfour, Pisati, Arui, Arioli. All. Falsini.

Arbitro: Decimo di Napoli (Scarangella di Cassino e Andriambelo di Roma 1).

Marcatori: 16′ pt e 37′ pt Campaniello (F), 5′ st Ballone (C), 11′ st Zamagni (C), 20′ st Cassano (C).

(foto archivio)

08112026