Calcio

CERIANO LAGHETTO – Nona giornata del campionato di Promozione, girone B, con un successo importante per il Ceriano Laghetto, che si aggiudica il derby casalingo contro lo Sc United. Sconfitte invece per l’Universal Solaro, battuto di misura dalla nuova capolista Morazzone, e per il Rovellasca, travolto in casa dall’Accademia Inveruno.

Nel derby tra Ceriano Laghetto e Sc United sono i padroni di casa a conquistare i tre punti, imponendosi per 1-0 grazie alla rete di Ravasi, arrivata dopo appena cinque minuti di gioco. Un successo prezioso per i cerianesi, che salgono a quota 11 punti e raggiungono proprio lo Sc United in classifica. Per la formazione di Cesate, invece, una battuta d’arresto che interrompe la possibilità di avvicinarsi alle posizioni di vertice.

Trasferta senza punti per l’Universal Solaro, superato 1-0 dal Morazzone. A decidere la partita è stata la rete di Carnelli al 20′ della ripresa. La formazione allenata da Simone Broccanello, reduce dal netto successo nel derby contro il Ceriano, non riesce dunque a dare continuità ai risultati e rimane ferma a 9 punti. Per il Morazzone, invece, la vittoria vale il primo posto solitario con 17 punti.

Pesante sconfitta casalinga per il Rovellasca, battuto 5-1 dall’Accademia Inveruno. Gli ospiti prendono il largo già nel primo tempo con le reti di Folla e Chiesa, poi nella ripresa allungano ulteriormente con Rondanini e ancora Folla. D’Agostino firma il gol della bandiera per il Rovellasca al 27′, prima del definitivo 5-1 realizzato da Lasi. La formazione comasca resta così a quota 9 punti, appaiata all’Universal Solaro, mentre l’Accademia Inveruno sale a 13.

In vetta alla classifica il Morazzone approfitta della sconfitta dell’Accademia Bustese contro la Castanese e conquista il primato solitario. Alle sue spalle, a quota 15, si trovano Sestese, Accademia Bustese e Castanese, mentre Gallarate, Meda e Gavirate seguono a 14 punti.

Promozione girone B, risultati e marcatori della nona giornata

Accademia BMV-Base 96 1-1. Reti: 45′ pt Galimberti (A), 45′ st Loche (B).

Accademia Bustese-Castanese 1-2. Reti: 45′ pt Venturelli (B), 14′ st D’Astoli (C), 45′ st Pinotti (C) su rigore.

Ceriano Laghetto-Sc United 1-0. Rete: 5′ pt Ravasi.

Gallarate-Meda 0-2. Reti: Ronzoni, Manfré.

Luino-Marnate Gorla 0-4. Reti: 8′ pt Passafiume, 30′ pt Izzo, 32′ pt Ferrenti, 25′ st Stefanazzi.

Morazzone-Universal Solaro 1-0. Rete: 20′ st Carnelli.

Rovellasca-Accademia Inveruno 1-5. Reti: 14′ pt Folla (A), 35′ pt Chiesa (A), 8′ st Rondanini (A), 13′ st Folla (A), 27′ st D’Agostino (R), 43′ st Lasi (A).

Sestese-Gavirate 3-0. Reti: 16′ st Cinotti su rigore, 32′ st Caraffa, 36′ st Cinotti.

Classifica Promozione girone B dopo la nona giornata

Morazzone 17 punti; Sestese, Accademia Bustese e Castanese 15; Gallarate, Meda e Gavirate 14; Accademia Inveruno e Marnate Gorla 13; Accademia BMV 12; Sc United e Ceriano Laghetto 11; Base 96 10; Universal Solaro e Rovellasca 9; Luino 5.

(foto archivio)

08112026